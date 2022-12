Cursus veilig elektrisch fietsen voor 55-plussers

Het stijgend gebruik van de elektrische fiets in Vlaanderen brengt steeds meer ongevallen met zich mee. Uit Vlaamse cijfers blijkt bovendien dat, als er doden vallen met een elektrische fiets, het in 8 op de 10 gevallen om senioren gaat. N-VA Heuvelland wil daarom gratis lessen rond veilig en economisch elektrisch fietsen organiseren voor geïnteresseerde 55-plussers.

Die lessen komen er ook. Dat heeft Hilde Stragier bevestigd op de jongste gemeenteraad van Heuvelland. Hilde Stragier is als voorzitter voor het bijzonder comité voor de sociale dienst in het schepencollege bevoegd voor senioren. De lessenreeks voor de gebruikers van een elektrische fiets zullen plaatsvinden vanaf komend voorjaar. “Op dit moment moeten we nog bekijken welke organisatie deze groep de gevaren van het elektrisch fietsen zal bijbrengen. Eenmaal we daar de juiste keuze gemaakt hebben, kunnen we een datum en plaats bepalen.”

Cijfers

De elektrische fiets, of de e-bike, is vandaag de dag een populair vervoermiddel, zeker bij ouderen. Helaas hebben zij hun fiets niet altijd even goed onder controle waardoor ze steeds vaker bij ongevallen betrokken zijn. Uit cijfers van Okra Sport + blijkt dat de slachtoffers van ongevallen met elektrische fietsen gemiddeld ouder zijn (64 procent is ouder dan 50 jaar en 30 procent is 65+) dan de slachtoffers die zich met een gewone fiets verplaatsten (36 procent is ouder dan 50 jaar en 14 procent is 65+). Bij het aantal verkeersdoden die zich met een elektrische fiets verplaatsten, zien we dat 80 procent ouder is dan 55 jaar. Nog opvallend is ook dat bijna de helft van de fietsdoden zich in de klasse 70+ bevindt.

Theorie en praktijk

De N-VA Heuvelland is alvast tevreden over de binnenkort georganiseerde workshop voor de senioren. “Zo willen we het aantal ongevallen bij 55-plussers met een elektrische fiets in onze gemeente verminderen. De workshop bestaat daarbij uit een theoretisch gedeelte waarbij verschillende aspecten aan bod komen: de wegcode, de juiste fietsattitude, de controle van de fiets en veiligheid. Daarnaast is er een praktisch gedeelte op een afgesloten parcours en op de openbare weg met aandacht voor rotondes, kruispunten, oversteekplaatsen en fietspaden”, besluit Ivo Fonteyne.