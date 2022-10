CD&V pleit voor snelle realisatie fietssnelweg tussen Blankenberge en Zeebrugge: “Ideaal als pilootproject”

De Blankenbergse CD&V bepleitte bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters om het traject Blankenberge-Zeebrugge als eerste deelzone van de fietssnelweg te realiseren. “Dit kan als incentive dienen, en een ingreep dringt zich hier sowieso op”, vindt raadslid Sandy Buysschaert.

“Nu de heraanleg van de Ruzettelaan stilaan vorm krijgt, wordt duidelijk welke opwaardering dit voor de omgeving betekent: het is een beeldbepalend project met een gedurfde keuze voor minder wagens, beter fietscomfort en kwaliteitsvolle openbare ruimte”, zegt raadslid Sandy Buysschaert, die er bij minister Peeters op aandrong dit straatbeeld via de realisatie van de fietssnelweg voort te zetten langsheen de kustbaan naar Zeebrugge.

Compenserende parking

“De volledig noordelijke zone langs de duinenstrook is ideaal om als pilootproject van de F34-fietssnelweg te worden uitgevoerd. De zone zou perfect kunnen aansluiten op het vier meter brede recreatief fietspad dat in de Ruzettelaan ondertussen is aangelegd. Als voormalig schepen voelde ik hierover steeds een groot enthousiasme bij alle betrokken partners, het is nu aan het huidige stadsbestuur om hier verder op aan te sturen”, klinkt het. Een ingreep dringt zich volgens Buysschaert sowieso op langs dit gedeelte van de kustbaan. “De staat van het fietspad is er ronduit bedroevend.”

CD&V pleit verder ook voor een compenserende parking ter hoogte van camping Dallas. “Die gronden – eigendom van de provincie – zouden ideaal zijn als randparking, zeker gezien de tramhalte in de nabije omgeving. De realisatie is zonder meer een uitgelezen kans om op alle beleidsniveaus de krachten te bundelen om tot een uniek project te komen”, klinkt het nog.