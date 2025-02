Brugse fietsers zullen op zestien kruispunten rood licht mogen negeren, als ze rechts afslaan

Tot nu toe mochten Brugse fietsers enkel op het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Houtkaai in Sint-Pieters het rood licht negeren en rechts afslaan. Het Brugs stadsbestuur besliste om die maatregel uit te breiden met vijftien andere kruispunten.

Die afwijking van het verkeersreglement is al sinds september 2023 in voege in Sint-Pieters. De politie gaf deze maatregel een positieve evaluatie, er kwamen naar verluidt geen klachten binnen over het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Houtkaai in Sint-Pieters.

Zelfde regel

Bijgevolg zocht en vond de verkeersdienst van de politie vijftien andere kruispunten waar eenzelfde regeling kan toegepast worden. Het gaat om twee andere kruispunten met de Blankenbergse Steenweg, ter hoogte van de Kolvestraat en de Sint-Pieterskerklaan. Drie kruispunten met de Sint-Pieterskaai, namelijk aan de Vaartstraat, de Slachthuissstraat en de Krakeleweg.

In Assebroek zijn het twee kruispunten met de Generaal Lemanlaan, met name de Gulden Peerdenstraat en het Gaston Roelandtsplein. In Sint-Kruis gaat het om vier zijstraten van de Maalse Steenweg, namelijk de Schaakstraat, de Fortuinstraat, de Assebroeklaan en de Prins Leopoldstraat.

Gentpoort

De maatregel gaat in, van zodra het bijhorend B22-verkeersbord geïnstalleerd wordt. Eenmaal de kruispunten aan de Gentpoort heraangelegd zijn, komen ook daar vier locaties in aanmerking.