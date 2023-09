Bruggelingen kunnen vanaf nu een bakfietsparkeerplaats aanvragen: “Bouwen verder aan een fietscultuur”

Meer mensen kiezen tegenwoordig voor een bakfiets om zich te verplaatsen in en rond Brugge. Het parkeren van een bakfiets bij de eigen woning is voor deze Bruggelingen echter niet altijd vanzelfsprekend. Het stadsbestuur wil eigenaars van bakfietsen daarom de mogelijkheid geven een bakfietsparkeerplaats aan te vragen in hun wijk. “Na een positieve evaluatie kan één autoparkeerplaats omgevormd naar een parkeerplaats voor twee bakfietsen en enkele gewone fietsen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“We bouwen in Brugge verder aan een fietscultuur”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Door het parkeren van de bakfiets eenvoudiger te maken, bieden we mogelijkheden voor Bruggelingen die zich duurzaam willen verplaatsen. Wie de bakfiets niet kwijt kan aan de eigen woning kan voortaan een bakfietsparkeerplaats in de buurt aanvragen. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de aanvrager beschikken over een eigen bakfiets, niet in de mogelijkheid zijn om de fiets op eigen domein te parkeren en geen of maximaal één wagen in het bezit hebben. Daarnaast mag er nog geen andere bakfietsparkeerplaats zijn in de onmiddellijke omgeving.

Sandra uit de Sint-Katarinastraat in Assebroek zal alvast een bakfietsparkeerplaats aanvragen. “Ik gebruik mijn bakfiets heel vaak. Helaas woon ik in een rijwoning en kan ik mijn bakfiets niet binnen parkeren. Ook op de stoep is er eigenlijk geen plaats. Een bakfietsparkeerplaats zou heel wat van mijn zorgen, en die van de voetgangers in de straat, wegnemen. Uiteraard hoop ik dat ook andere buurtbewoners zo geïnspireerd geraken om de aankoop van een (bak)fiets te overwegen. Dit komt de leefbaarheid in de wijk ten goede.”

Klimaatambities

Met deze actie werkt stad Brugge verder aan haar klimaatambities. Een bakfiets wordt immers vaak ingezet ter vervanging van een (tweede) wagen. De bakfiets promoten helpt ook om de parkeerdruk in de stad te verlagen. Momenteel bevinden er zich al bakfietsparkeerplaatsen in de Zuidzandstraat en in de ondergrondse fietsenparkings Station, Zand en Markt.