Bruggelingen geven stad één punt minder voor fietsbeleid, maar burgemeester De fauw reageert: “Er werden al vele kilometers fietsinfrastructuur aangepakt”

Gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht diende een schriftelijke vraag in naar aanleiding van de resultaten van de publieksenquête die uitgevoerd werd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In deze bevraging gaven 426 Bruggelingen hun mening over het fietsbeleid van de stad. In het rapport staat dat Brugge één punt achteruit gaat (6/10) in vergelijking met vorig jaar (7/10). Daarnaast verwijst ze naar een ander rapport (LEKP-rapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur, red.) waaruit zou blijken dat in de periode 2021 tot nu geen enkele meter fietspad werd aangelegd.

Burgemeester Dirk De fauw reageert: “Ik betreur dat bij een aantal Bruggelingen de perceptie gecreëerd wordt dat we als stadsbestuur geen inspanningen leveren om het fietscomfort te verbeteren. Wat fietsinfrastructuur betreft: het klopt inderdaad dat het LEKP-rapport aangeeft dat er in onze stad geen enkele kilometer fietspad werd gerealiseerd. Dit is echter te wijten aan een technische fout. De realiteit bewijst immers het tegendeel. Alleen dit jaar al werden vele kilometers fietsinfrastructuur aangepakt of zijn in voorbereiding. Denken we maar aan de nieuwe fietspaden doorheen Park Steevens/Zandtiende, de vernieuwde fietspaden langs de ring tussen Gentpoort en Katelijnepoort, Sint-Pieterskaai, Hoefijzerlaan. Of de nieuwe fietsinfrastructuur langs het Kerkebeekpad – Ten Boomgaarde, samen fietsoversteek Kerkebeekpad met Dorpstraat, de fietsdoorsteek Veldstraat, de vernieuwing van de fietspaden langs de Moerkerkse Steenweg en de fietspaden die vernieuwd worden langs de Dampoortstraat.”

“Dit is echter te wijten aan een technische fout. De realiteit bewijst immers het tegendeel”

“Daarnaast werden tientallen straten ingericht als fietsstraat (Zandstraat, Blankenbergse Dijk, Van Steenestraat, Driekoningenweg-Leopold Debruynestraat, Sint-Lenardstraat, …). We richten ook hele fietszones in, zie een groot deel van Christus-Koning en ruim 90 straten in de Brugse binnenstad. Dat betekent dat de maximumsnelheid er 30 kilometer per uur is voor alle weggebruikers en dat het gemotoriseerd verkeer er de fietsers niet mag inhalen. Wanneer we dan de cijfers van dit jaar optellen met de realisaties in de periode 2019-2022, dan komen we op een totaal van 45 kilometer aangepakte fietsinfrastructuur in deze legislatuur. Dit zijn dus zowel nieuwe fietspaden als opwaardering, fietszones, fietsstraten, …

Fietslease

“Ook in de toekomst blijven we niet stilzitten: we investeren maximaal in fietsinfrastructuur en een autoluwere binnenstad. We willen nog meer mensen op de fiets krijgen. Een mooi voorbeeld hiervan is de fietslease (vanaf 1 januari 2024, red.) voor onze stadsmedewerkers”, aldus burgemeester Dirk De fauw.