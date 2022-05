Brugge investeert met Vlaamse steun 5,3 miljoen euro in nieuwe en veiliger fietspaden

Brugge dient bij de Vlaamse overheid 37 dossiers in om de fietsinfrastructuur te verbeteren. De totale kostprijs van dit fietsplan bedraagt 5,3 miljoen euro. “Voor elke 2 euro die wij investeren, legt Vlaanderen 1 euro bij”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De Vlaamse Regering keurde al in 2019 het plan Kopenhagen goed om lokale besturen te ondersteunen bij het investeren in fietsinfrastructuur. De subsidie houdt in dat elke Vlaamse gemeente recht heeft op 1 euro voor elke 2 euro die zij zelf investeert. De 150 miljoen euro die ter beschikking wordt gesteld worden à rato van het aantal inwoners verdeeld.

37 dossiers

“De tandem cluster openbaar domein en de dienst mobiliteit van de stad Brugge zochten naar de meest geschikte dossiers voor het Plan Kopenhagen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Er zijn in totaal 37 dossiers ingediend met een totale raming van 5,3 miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen euro door Vlaanderen wordt gesubsidieerd.”

“We gaan dus echt een versnelling hoger en investeren de komende jaren dus meer dan 5 miljoen euro in ons fietsplan”, benadrukt de Brugse schepen. Het plan werd maandagochtend op het Brugs schepencollege goedgekeurd en wordt eerstdaags ingediend bij de Vlaaamse minister van lokale besturen, Bart Somers.

Kazerne Knaepen

Concreet bestaan die plannen uit de verbetering van bovenlokale fietsroutes en fietsroutenetwerken, veiliger fietsoversteekplaatsen, maar ook om nieuwe fietspaden: langs het Kerkebeekbad, op het bedrijventerrein de Blauwe Toren, op de oude site van De Lijn in Asseboek en in de voormalige kazerne Knaepen in Zeebrugge. Van een aantal bestaande fietspaden wordt de toplaag vernieuwd.

“De fiets is in Brugge een heel belangrijk vervoersmiddel. We willen dan ook ook dat fietsers veilig, aangenaam en veilig kunnen fietsen”, zegt burgemeester Dirk Defauw. “We willen nog meer mensen op de fiets krijgen en doen wandelen. In Brugge is alles op korte afstand. Door het aangenaam te maken voor fietsers, motiveren we hen ook de fiets te nemen.”