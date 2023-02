Brugge genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2023

Een vakjury selecteerde het project ‘Kinderen leren fietsen in het verkeer’ van de preventiedienst van stad Brugge uit 23 kandidaten die een dossier doorstuurden voor het bekomen van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Voor dit project werkt de stad samen met zoveel mogelijk Brugse basisscholen om de schoolgaande jeugd te leren fietsen in het echte verkeer.

De Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs is een onderscheiding voor projecten die door hun vernieuwende aanpak mee zorgen voor een fietsveilig Vlaanderen.

Fietsexamen

Schepen van Preventie Mathijs Goderis is alvast verheugd dat Brugge genomineerd is voor deze prijs: “Dit project toont aan dat we met vrij beperkte middelen toch een wezenlijk verschil kunnen maken voor de fietsveiligheid van onze schoolgaande Brugse kinderen. Het is een prachtige samenwerking tussen de stad, de Brugse scholen en een aantal andere partners. Meer dan 80 procent van onze Brugse basisscholen nam vorig jaar deel aan ons project. Zo legden bijvoorbeeld maar liefst 1.200 leerlingen uit het zesde leerjaar het Brugse grote fietsexamen af.”

Ook educatief medewerker Piet Verroens van de Preventiedienst van stad Brugge is trots op het project : “Naast een zo veilig mogelijke fietsinfrastructuur blijft sensibilisering en verkeerseducatie zeer belangrijk. Dat is in de eerste plaats een taak van de scholen en de ouders, maar vanuit de stad en politie begeleiden we hen en reiken we hen heel wat educatief materiaal aan.” (PDC)