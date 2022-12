Brugge bant paaltjes op fietspaden en doorsteken

Omdat paaltjes op fietspaden en doorsteken voor heel wat fietsers een veiligheidsprobleem vormen, besliste de Stad Brugge om deze maximaal te bannen. “We beginnen met veertig paaltjes die meer hinderlijk zijn dan nuttig maar er zullen er zeker nog volgen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het is de Brugse afdeling van de Fietsersbond die de problematiek van gevaarlijke paaltjes vijf jaar geleden al bij het toenmalige stadsbestuur uitte, als onderdeel van tien haalbare mobiliteitsprojecten ten gunste van de fietser. “We vroegen toen de paaltjes in Brugge te inventariseren en de meest hinderlijke weg te halen”, zegt Geert Demeyere, voorzitter van Fietsersbond Brugge.

‘Ban de paal’

“Intussen is er al een hele tijd overheen gegaan, dus we waren verrast – maar wel blij verrast – toen we enkele maanden terug de vraag kregen vanuit de Stad om mee te werken aan het project ‘Ban de paal’.”

“Met een collega van de fietsersbond en samen met een mobiliteitsmedewerker werd een verkennende fietstocht gereden in Brugge, met het oog op het detecteren en vastleggen van hinderlijke paaltjes. Dit leidde intussen al tot het wegnemen van een aantal gevaarlijke en hinderlijke paaltjes.”

Kans op letsels of breuken verminderen

“Hoe goed ze ook bedoeld zijn om het autoverkeer of om bromfietsen af te remmen, de paaltjes vormen vaak een veiligheidsrisico voor degene die net beschermd moeten worden”, vult burgemeester Dirk De fauw (cd&v) aan. Hij stipt ook aan dat deze paaltjes aanleiding geven tot ‘enkelvoudige ongevallen’: ongevallen waarbij geen tegenpartij betrokken is, waardoor er meestal geen tussenkomst van politie is en deze ongevallen ook niet in de statistieken terecht komen.

“We beginnen nu met de verwijdering van alvast veertig paaltjes die meer hinderlijk zijn dan nuttig maar er zullen er zeker nog vele volgen. En op plaatsen waar een paaltje toch echt noodzakelijk is, zullen we het maximaal vervangen – indien niet gelegen in het beschermd stadszicht – door fluoriserende paaltjes uit plastic die enigszins meebuigen als er tegen gereden zou worden, om zo de kans op letsels of breuken bij fietsers te verminderen.”

De eerste paaltjes die verwijderd zullen worden, bevinden zich voor wat het centrum betreft in de Smedenstraat, Hauwerstraat en Speelmansrei; voor Christus Koning bij de doorsteek aan de Maria van Bourgondiëlaan en voor Sint-Pieters in de wijken Sint-Pietersmolenwijk en Blauwe Poort.