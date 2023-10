Brugge bant hinderlijke paaltjes op fietspaden en doorsteken

Stad Brugge besliste in overleg met de Fietsersbond om maximaal komaf te maken met paaltjes op de openbare weg. Deze paaltjes remmen weliswaar het autoverkeer of bromfietsers af, maar zijn tegelijk onveilig voor de fietsers.

“Na het centrum en Christus-Koning kwamen nu ook Sint-Jozef, Sint-Pieters, Kruisabele en Koolkerke aan de beurt”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De dienst Mobiliteit onderzocht deze deelgemeenten samen met de fietsersbond. 38 punten waar er hinderlijke paaltjes opgesteld staan worden aangepakt. De paaltjes worden verwijderd of verplaatst.”

“Het huiswerk is nog niet af, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de paaltjes ook in de rand zullen verdwijnen”, zegt voorzitter Geert Demeyere van Fietsersbond Brugge. (CGRA)