Bredene krijgt eerste fietszone in de Keerweg en de Polderstraat

De eerste fietszone in Bredene komt straks in de Keerweg, tussen de Zeelaan en de Populierenlaan, en het gedeelte van de Polderstraat vanaf huisnummer 255 tot de Keerweg. “Met deze fietszone zetten we verder, naast diverse fietspaden en veilige verbindingen, in op duurzame mobiliteit binnen de gemeente”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

Een fietszone is een aaneenschakeling van meerdere fietsstraten waar dezelfde verkeersregels van toepassing zijn. “De Keerweg en de Polderstraat vallen goed samen met het fietspadennetwerk binnen de gemeente en de fietszone zal een aaneengeschakelde fietsverbinding vormen voor fietsers in de Polderstraat en de Zeelaan, waar grotendeels fietspaden zijn voorzien, en de winkelzone Aldi en Colruyt.In de Keerweg en de Polderstraat, die nu als fietszone/fietsstraat worden voorzien, was het vaak moeilijk en zelfs gevaarlijk om met een voertuig fietsers in te halen. Dat mag in een fietsstraat dus niet meer”, legt schepen Kelly Spillier, die zelf haar wagen inruilde voor een elektrische fiets, uit.

In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar andere gemotoriseerde voertuigen mogen er ook rijden. Er gelden wel specifieke regels.

De fietsstraten zullen worden ingevoerd na het plaatsen van de nodige signalisatie. Om de autobestuurders te wijzen op de afwijkende verkeersregels in de fietszone zullen er extra informatieve borden worden geplaatst onder de wettelijke verkeersborden aan het begin van de zone.

(MM)