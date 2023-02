Blue-bikes in de lift: deelfietsen werden vorig jaar 322 keer ontleend aan station van Tielt

De deelfietsen van Blue-bike, die sinds 2018 aan het station van Tielt te vinden zijn, werden vorig jaar 322 keer ontleend. Dat blijkt uit cijfers die Blue-bike begin februari publiceerde. Overal is het aantal gebruikers en het aantal ritten toegenomen. Ook in Tielt dus.

Over heel Vlaanderen nam het aantal ritten toe met 53 procent ten opzichte van 2021. In Tielt stegen die zelfs met 55 procent. In absolute cijfers werden de acht Tieltse deelfietsen vorig jaar 501 keer uitgeleend door 113 unieke gebruikers. Ter vergelijking: in 2021 werden ze 322 keer uitgeleend door 66 gebruikers.

“Voornamelijk trein- en busreizigers maken er gebruik van”, weet mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V). “De meeste gebruikers komen uit Gent, Tielt, Brugge, Deinze en Roeselare. Door het thuiswerk tijdens corona kreeg het netwerk klappen, maar nu is duidelijk een groeicurve ingezet.”

In heel Vlaanderen telt het netwerk ondertussen 30.000 leden en zijn de fietsen op 110 locaties te vinden. (SV)