Blue-Bike wordt steeds meer gebruikt in Brugge

In 2022 is het gebruik van Blue-bike sterk gestegen in Brugge. Net geen 3.000 unieke gebruikers maakten samen 23.382 ritten met de 127 deelfietsen. Dat is een stijging van 47 procent tegenover 2021, toen werden 15.844 fietsritten geteld.

“Ik ben blij om te zien dat steeds meer mensen een Blue-bike gebruiken voor hun verplaatsingen in Brugge”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De deelfietsen van Blue-bike vormen een mooie aanvulling op het openbaar vervoer. Ze zijn voor veel mensen de ideale oplossing voor woon-werkverkeer, een middagje shoppen of een langer bezoek aan Brugge. Dankzij de financiële bijdrage van de Stad kost 24 uur zorgeloos fietsen in Brugge slechts 1,50 euro.”

Extra fietsen

Het station van Brugge (kant centrum) blijft de grootste én populairste plaats voor het lenen van een Blue-bike, goed voor iets meer dan 17.000 fietsritten. Wie een deelfiets wil gebruiken kan daarnaast ook steeds terecht aan het Kamgebouw, Station Zeebrugge-Dorp en Station Zeebrugge-Strand.

“Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag, biedt Blue-bike dit jaar 32 extra fietsen. Er komt ook een extra automaat om wachttijden te vermijden”, vult burgemeester Dirk De fauw aan. “Daarnaast breiden we vanaf 1 maart het gunsttarief uit naar Zeebrugge, zodat een ontlening daar ook slechts 1,50 euro zal kosten in plaats van 3,50 euro. De Blue-bike locaties in Zeebrugge ontsluiten zowel de haven, de industriezone, als de dijk en het strand.”

Meer info

Meer info over Blue-bike, de locaties en de tarieven: https://www.blue-bike.be