Blue-bike deelfietsen populair in Poperinge

Het gebruik van de Blue-bike deelfietsen bij het station van Poperinge zit opnieuw in de lift. In 2022 werden 409 ritten gereden met de fietsen, een stijging van maar liefst 28,21 procent in vergelijking met 2021. Het gaat om 142 unieke gebruikers uit onder andere Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brussel en Poperinge.

“Het Blue-bikepunt bij het station werd in december 2017 geopend, mede dankzij subsidies via het Europese project Transmobil, dat de mobiliteit in de grensregio wil verbeteren. Acht deelfietsen aan de zijkant van het stationsgebouw kunnen door Blue-bikeabonnees ontleend worden. Op die manier zet je je bus- of treinreis tot aan het station op een duurzame manier verder met de fiets”, zegt schepen van Toerisme Klaas Verbeke (CD&V).