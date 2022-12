Blankenbergenaars vinden Karel Deswertlaan fietsonveilig

Het lokaal bestuur van Blankenberge wil werk maken van veiliger school- en woonomgevingen. Eerder dit jaar werd een enquête gelanceerd waarbij er gepolst werd naar de verkeersveiligheid in de Karel Deswertlaan. Vier op de tien respondenten gaf aan zich daar niet veilig te voelen op de fiets.

“Redenen die hiervoor onder meer worden aangehaald, zijn gevaarlijke manoeuvres van automobilisten en voetgangers die oversteken op plaatsen waar geen zebrapad voorzien is. Die problemen doen zich vooral voor aan het begin en einde van schooldagen, maar tijdens de daluren klagen inwoners ook over de snelheid waarmee automobilisten rijden. We bekijken alvast de mogelijkheid om een zone 30 in te voeren, bijkomende oversteekplaatsen voor voetgangers te voorzien en ingrepen in de straat te doen om de snelheid van auto’s te verlagen en de verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen. Ondertussen werd proactief al een smiley geplaatst waarop automobilisten hun snelheid kunnen aflezen”, laat schepen van Mobiliteit Patrick de Klerck (Open VLD) weten.

In het verleden werden al fietssuggestiestroken aangebracht in de Deswertlaan.