Binnenkort veiliger en comfortabeler fietsen in Ieperse binnenstad: fietsstraten vanaf 1 maart

Het centrum van Ieper krijgt vanaf 1 maart 2023 enkele fietsstraten. Dit is een van de acties uit het nieuwe mobiliteitsplan. Zo kan je er veiliger en comfortabeler fietsen.

De fietsstraten die er vanaf 1 maart zullen komen zijn de Boterstraat, De Stuerstraat en de Menenstraat. Op termijn volgt ook de Oude Vaartstraat. In een fietsstraat is een auto zeker welkom, alleen gelden er andere verkeersregels dan in een gewone straat met gemengd verkeer. Een fietsstraat herken je aan het verkeersbord dat het aangeeft. Maximum snelheid van 30 km/uur voor alle verkeer (is al zo in de binnenstad). Hangen er geen voorrangsborden of verkeerslichten? Dan geldt de basisregel ‘voorrang van rechts’.

In de volledige Ieperse binnenstad geldt er voorrang van rechts. Opgelet: als fietser moet je voorrang verlenen aan het verkeer dat van rechts komt, ook in een fietsstraat. Auto’s en moto’s mogen fietsers nooit inhalen in een fietsstraat. Je moet achter de fiets(ers) blijven. De huidige fietsstraten worden ingevoerd in eenrichtingsstraten voor gemotoriseerd verkeer.