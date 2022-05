Bestek fietspad Kortemarkstraat goedgekeurd

Tussen de Fasantstraat langsheen de Kortemark gaat de provincie een nieuw fietspad aanleggen. Er komt een fietspad dat volledig gescheiden zal zijn van de rijweg. Waar er nu een afstand is tussen rijweg en fietspad van 30 cm komt er een groenzone van 3 m breed.

Het nieuwe fietspad zal met 2,5 meter ook breder zijn dan nu het geval is. Er komt ook nog een gracht van 3,5 m breed. De 12 bomen die zullen moeten sneuvelen, worden vervangen door 50 nieuwe zomereiken. De werken, die geraamd worden op 660.000 euro zullen in opdracht van de Provincie uitgevoerd worden en zouden 50 dagen duren.

De werken zouden dit najaar kunnen van start gaan. De verwerving van de gronden die hier aan voorafgegaan zijn, waren ten laste van de gemeente, en gingen gepaard met onteigeningen. Er is al vele jaren sprake van de heraanleg van dit fietspad. Pas onlangs werd een overeenkomst bereikt met de laatste twee eigenaars.

Het zijn onder meer net die onteigeningen, die voor de lange termijnen heeft gezorgd. Ook de heraanleg van het wegdek van de Kortemarkstraat is voorzien op de planning. “Hiermee verwezenlijken we een belangrijk punt van ons meerjarenplan”, geeft burgemeester Lieven Cobbaert mee. “De veiligheid en mobiliteit van onder meer de schoolgaande jeugd die dagelijks naar het MMI in Kortemark moet zal hierdoor gevoelig verbeteren.” (RI)