Autobedrijf Ghistelinck duwt werknemers op de fiets

Het leasen van tweewielers zit in de lift. De Europese fietsservice Lease a Bike zag het aantal leasefietsen bij bedrijven het voorbije jaar meer dan verdubbelen. Ghistelinck, met het hoofdkantoor naast de watertoren in Waregem, is een van de organisaties die het fietsgebruik van haar werknemers sterk wil stimuleren. Nota bene als grote speler binnen een wereld vol auto’s.

Naast andere extra’s bovenop het loonpakket, zoals maaltijdcheques, een bedrijfswagen, laptop of telefoon, zetten steeds meer bedrijven in op leasefietsen voor hun werknemers. Dat ondervindt Lease a Bike, die fietsleasing beschikbaar maakt voor bedrijven en werkende mensen in Europa. Onder meer Ghistelinck Autobedrijven volgt de trend. Het voorbije jaar sloot de organisatie twaalf contracten af voor bedrijfsfietsen bij Lease a Bike. Het ging zowel om e-bikes, damesfietsen als om koersfietsen die zowel privé al voor het woon-werkverkeer gebruikt worden.

Win-winsituatie

“Met dit flexibele aanbod spelen we in op de wensen van onze werknemers”, vertelt HR Manager Danny Vermeulen. “Het zorgt voor blije en gezonde werknemers. Tevens is een fiets leasen zo’n 40 procent goedkoper dan hem meteen te kopen. Na de leaseperiode kan men namelijk kiezen om de fiets voor een nieuwe in te ruilen, of hem zelf aan te kopen voor 15 procent van de oorspronkelijke prijs. Dat ze de fiets ook in hun vrije tijd gebruiken, en zo meer gaan bewegen en gezonder leven, vormt een mooie win-winsituatie.” Het gebruik van een leasefiets hoeft trouwens een bedrijfswagen niet uit te sluiten. “Werknemers kunnen beide aangeboden krijgen, voor zover dit binnen de bakens van het cafetariaplan past.” Vermeulen verwacht dat de populariteit voor bedrijfsfietsen binnen Ghistelinck Autobedrijven nog sterk zal toenemen. “De eerste leasefietsen vonden heel wat weerklank binnen het bedrijf. Ik verwacht dat er binnen twee jaar minstens 30 werknemers een leasefiets zullen gebruiken.”

Stimulans

Vandaag telt Ghistelinck Autobedrijven zo’n 230 werknemers in acht Belgische vestigingen, waarvan ruim de helft op het hoofdkantoor in Waregem werkt. “We merken bovendien dat er bij potentiële werknemers heel wat interesse bestaat voor leasefietsen. Het kan een extra stimulans zijn om hen over de streep te trekken.” Jaouad Auragh, woordvoerder van Lease a Bike, treedt hem daarin bij. “Heel wat klanten geven aan dat ze leasefietsen inzetten om hun werknemers gemotiveerd, betrokken én gewaardeerd te houden. Een leasefiets kost gemiddeld zo’n 3.600 euro, met prijzen die oplopen tot 15.000 euro voor een racefiets of speed pedelec. Waarom zouden werknemers nog zelf een fiets kopen als ze die via hun werk kunnen leasen?” (LV)