Ardooie wil met fietsplan inwoners op de fiets krijgen

In de gemeente Ardooie werd zopas een fietsplan voorgesteld. Daarmee wil men de inwoners op de fiets krijgen. Het plan bestaat uit drie peilers. Men wil de fietspaden veiliger. Men wil een attractieve fietsomgeving. En men wil het fietsen stimuleren. Gemeentebestuur, scholen en politie staan achter de doelstellingen.

In de afgelopen paasvakantie werden er fietssuggestiestroken geplaatst in de Oude Heirweg en dit najaar wordt gestart met de aanleg van een nieuw fietspad richting Roeselare. Vanaf de Beverensestraat zullen fietsers via een breed en veilig fietstracé van Ardooie centrum tot de R32 in Roeselare kunnen fietsen. Er zijn plannen om het fietspad van de Zwevezeelsestraat in Koolskamp te vernieuwen.

Overal zone 30

Om een veilige omgeving voor zwakke weggebruikers te creëren, wil het gemeentebestuur gemotoriseerd en doorgaand verkeer mijden uit het dorpscentrum. Er werd eerder al bekendgemaakt dat de verkeerscirculatie in het dorpscentrum verandert: de Prinsendreef wordt vanaf 2024 afgesloten voor gemotoriseerd vervoer en de Kortrijksestraat wordt volledig éénrichtingsverkeer. Nieuw is dat er bij het nieuwe circulatieplan zone 30 ingevoerd wordt in een groot deel van de dorpskern.

Alle leerlingen van het zesde jaar zullen uitgenodigd worden om een fietsexamen af te leggen.

Fietsen stimuleren

Het sluitstuk van het fietsplan is het stimuleren van fietsgebruik. Bij de start van de lente is er een brede communicatieactie rond de promotie van lokale fietsroutes. Daarnaast worden fietsers opgeroepen om zich veilig te verplaatsen. Het beeld van Skobiak op het Marktplein wordt voorzien van een fluohesje en een fietshelm. Hij moet inwoners stimuleren om zijn voorbeeld te volgen.