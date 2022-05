Ardooie aan de top qua fietsonvriendelijkheid

In het groot fietsveiligheidsonderzoek van VTM staat Ardooie op de vierde plaats op het vlak van fietsonvriendelijke gemeenten in Vlaanderen. Enkele cijfers zeggen dat slechts 23% vindt dat het fietsbeleid onder het huidig bestuur is verbeterd. Volgens 82% van de inwoners wordt er te weinig in fietspaden geïnvesteerd. Slechts 11% vindt dat er in de gemeente een fietsbeleid is.

We legden de cijfers voor aan schepen Krist Soenens van openbare werken. “Ik heb ook kennis genomen van het onderzoek en daar word je natuurlijk niet gelukkig van. Maar ik wil toch enkele bedenkingen maken. We hebben het allemaal over koning auto en die eist ook zijn plaats op, onder meer voor parkeerplaatsen. Niet iedereen heeft een garage en zorgen voor parkeerruimte staat soms haaks op de aanleg van fietsruimte. Denk aan de Watervalstraat waar de mensen smeken om parkeerruimte. De Zwevezeelsestraat pakten we reeds aan en voor de Bevensestraat ligt een plan op tafel in samenwerking met Roeselare.”

Oppositie

We legden de cijfers ook voor aan raadslid Elien Rosseel van Samenplus. “Ik ben helemaal niet verrast van het vernietigende oordeel van de bevolking. Ze zeggen wat wij in de gemeenteraad al jaren tevergeefs zeggen. Op veel plaatsen in de gemeente ben ik bang om er te fietsen. Ofwel is er een gebrek aan fietsruimte ofwel zijn ze slecht onderhouden en dus hobbelig en onveilig. Als we tussenkomen in de gemeenteraad luidt het antwoord steeds dat ze het eens zullen bekijken. Een vriendin van mij rijdt dagelijks van Emelgem naar Gits. Aan de fietspaden merkt ze dat ze in Ardooie is. Het financieel beleid in Ardooie bestaat er helaas niet in om te investeren in mensen en hun noden maar in beleggen. Hopelijk doet deze bevraging de ogen van de beleidsmakers open gaan. Als oppositie blijven we op dezelfde nagel kloppen.”