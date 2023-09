Annick en Melissa trekken tijdens ‘Veilig VOORUIT’ twee maanden op pad om West-Vlaanderen fietsveiliger te maken

Annick Lambrecht, Vlaams parlementslid, en Melissa Depraetere, federaal fractieleider, gaan de komende twee maanden op pad om West-Vlaanderen fietsveiliger te maken. Hun tour in twaalf gemeenten en steden startte donderdag in Harelbeke aan de fietsenstalling van het Guldensporencollege.

Om de schoolgaande jeugd te sensibiliseren om op een zo veilig mogelijke manier naar school te fietsen, gaan Annick en Melissa fietslichten en fluohesjes uitdelen. En dit in twaalf steden en gemeenten.

Samen onze provincie fietsveiliger maken, dat is wat Annick Lambrecht en Melissa Depraetere de komende twee maanden doen tijdens hun West-Vlaamse tour ‘Veilig VOORUIT met Annick & Melissa’. “Wie ’s morgens of ‘s avonds tijdens de donkere dagen door zijn of haar stad/gemeente rijdt, zal het al opgevallen zijn hoeveel mensen zonder licht fietsen. Uit een nieuwe studie van verkeersinstituut VIAS blijkt ook dat er vier keer meer ongevallen zijn met een fietser bij zonsopgang en zonsondergang in oktober dan in juni”, duidt Melissa.

Op bezoek in twaalf gemeenten

De parlementsleden gaan met rode fietslichten in de vorm van een hartje en rode fluohesjes langs in twaalf West-Vlaamse gemeenten om zo de schoolgaande jeugd te sensibiliseren om op zo’n veilig mogelijke manier van en naar school te fietsen. “Voor ons is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. We willen zoveel mogelijk mensen op de fiets, en al zeker onze jeugd, maar dat moet op een veilige manier gebeuren. Vandaar dat wij zelf de straat optrekken om het nodige daarvoor te voorzien”, aldus Lambrecht en Depraetere.