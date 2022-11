50 miljoen voor West-Vlaamse fietspaden

In 2022 investeert de Vlaamse regering maar liefst 50 miljoen euro in de West-Vlaamse fietsinfrastructuur. Dit budget is afkomstig uit het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters eerder werd voorgesteld. Het doel is om een vlottere, veiligere en slimmere mobiliteit te realiseren.

Herinrichten gevaarlijke punten

“We willen elk kind, senior, werkende… kortom elke West-Vlaming veilig in het verkeer kunnen laten fietsen. Daarom trekken we aan de kar om in onze provincie ook de fietsinfrastructuur in prima staat te krijgen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die hierover een vraag stelde aan minister Peeters (Open VLD). Het GIP 2022 bevat investeringen voor de aanleg van nieuwe en het onderhoud van reeds bestaande fietspaden met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Concreet gaat het over 70 projecten verspreid over de provincie, gaande van het plaatsen van extra verlichting en het onderhouden van de fietspaden tot het volledig herinrichten van gevaarlijke punten.