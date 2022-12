18 procent gecontroleerde fietsen niet-verkeersveilig

De lokale politie Damme/Knokke-Heist controleerde de voorbije weken al 1076 fietsen in het Damse en Knokke-Heistse verkeer.

18 procent van de gecontroleerde fietsen was niet verkeersveilig. In totaal reden 41 fietsers tegen de lamp omdat ze geen of een defect fietslicht hadden. De controles lopen nog tot en met januari 2023.

“Tijdens de donkere maanden is het belangrijk dat fietsers extra goed zichtbaar zijn in het verkeer”, zegt korpschef Steve Desmet. “Een goede fietsverlichting of het dragen van fluorescerend materiaal kan al een groot verschil maken. Vooral sportieve fietsen vormen een probleem. Velen vergeten dat ook een mountainbike of koersfiets bij duisternis uitgerust moet zijn met verlichting en reflectoren.”

De fietscontroles maken deel uit van de tiende editie van de campagne Ej me velo gezien!?. De controles lopen ook na de campagne door. In Damme en Knokke-Heist kan je fiets het hele jaar door worden gecontroleerd.