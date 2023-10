15 kinderen leren in drie uur fietsen

Zaterdag organiseerde de Zwevegemse sportdienst een sessie ‘Kijk, ik fiets’ in de sporthal in Otegem. Dit is een activiteit die steeds meer aan interesse wint. “Per sessie van drie uur kunnen 15 kinderen leren fietsen op twee wielen. Dit gebeurt met een speciale lesmethode gegeven door een ‘fietsleermeester’ van Sportwerk Vlaanderen”, gaf sportschepen Raf Deprez ons mee. Ieder deelnemend kind brengt zelf zijn fietsje mee en moet vergezeld zijn van een volwassen begeleider. Na drie uur les krijgt het een heus fietsdiploma en kunnen de steunwieltjes weg. De sessie in Otegem was in geen tijd volgeboekt. Er waren nog enkele kandidaten maar deze werden doorverwezen naar de sessie in Deerlijk, die ook zaterdag georganiseerd werd maar niet volzet was. (GJZ/foto GJZ)