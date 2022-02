1.579 kilometer van onze fietspaden worden ijsvrij gemaakt

Dit weekend wordt opnieuw nachtvorst voorspeld. Ga je de volgende ochtend op pad, dan is de kans steeds groter dat het fietspad ijsvrij gemaakt is. Dat is nu al het geval bij 62 procent van de fietspaden langs gewestwegen.

“Bij winterweer zorgt het Agentschap Wegen en Verkeer ervoor dat op de gewestwegen en fietspaden langs de gewestwegen wordt gestrooid”, vertelt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die cijfers opvroeg bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

“In West-Vlaanderen beheert het Agentschap Wegen en Verkeer 2.560 kilometer fietspaden. Het aantal kilometer dat in onze provincie bij vriesweer wordt aangepakt, is gestegen tot 1.579 kilometer of 62 procent van het totale aantal kilometers fietspad.”

Het Vlaams Gewest deelt de provincie in vijf districten op voor het strooien. In de districten Brugge, Kortrijk en Oostende wordt zowat de helft van het aantal kilometers fietspad gestrooid of gepekeld, in het district Ieper gaat het om 61 procent, in het district Pittem zelfs om 95 procent.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet voor het sneeuwvrij houden van fietspaden 28 eigen voertuigen in en huurt ook 31 fietspadstrooiers of andere machines die de gladheid bestrijden.

Voordelen van pekelen

Van de 1.579 kilometer West-Vlaamse fietspaden die bij vriesweer worden aangepakt, worden 1.178 kilometer met zout gestrooid. “Nu worden al 364 kilometer met pekel behandeld of 140 kilometer meer dan vorig jaar”, vervolgt Brecht Warnez.

“Waar mogelijk moeten we nog verder overgaan naar de techniek van het sproeien met pekel. Die techniek heeft verschillende voordelen. Enerzijds kan pekel onmiddellijk inwerken, anderzijds zorgt het ervoor dat de zoutconcentraties lager gehouden kunnen worden zodat de ecologische impact beperkter is.”

“Het Agentschap Wegen en Verkeer evalueert het werken met pekel alvast positief. Om het aandeel fietspaden dat bij vriesweer met pekel aangepakt wordt op te trekken, investeert Vlaanderen sterker in de aankoop van zogenaamde fietspadpekelsproeiers met geïntegreerde sneeuwploeg.”

“Er zijn in ons gewest 193 strooitrajecten op vrijliggende en verhoogde fietspaden. We voorzien een totaal budget van 6,5 miljoen euro om geleidelijk voor elk traject een pekelsproeier te voorzien. Momenteel zijn er al 87 aangekocht.”