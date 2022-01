Fietseling wil dringend fietsstrook op Torhoutsesteenweg tussen ’t Peerd en Petit Paris: “Met de scholen in de buurt geen overbodige luxe op deze drukke baan”

Fietseling wil dat er dringend werk gemaakt wordt van een veiligere fietsomgeving in de Torhoutsesteenweg tussen het Leopold I-plein en het Petit Paris in Oostende. “We gaan toch niet wachten tot hier een dodelijk ongeval gebeurt, alvorens in te grijpen?”

Buurtbewoners klaagden anderhalf jaar geleden al de onveilige situatie en de slechte staat van bepaalde stukken Torhoutsesteenweg aan. Schepen van Mobiliteit, Björn Anseeuw (N-VA) beloofde toen dat men zou bekijken welke ingrepen er uitgevoerd konden worden op korte termijn. Anderhalf jaar later veranderde nog niets en dat betreurt Werkgroep Fietseling ten zeerste. “Het is en blijft stil rond de hele situatie. We klagen de situatie er al jaren aan, maar we krijgen vooral veel beloftes waarbij het bij woorden blijft. Wachten we werkelijk tot er een dodelijk ongeval gebeurt, of gaan we sneller ingrijpen opdat we ongevallen zouden vermijden?”, vraagt woordvoerder van de werkgroep, Marc Horrix, zich af.

Geen fietspad

Het stuk Torhoutsesteenweg tussen het Leopold I-plein – in de volksmond beter bekend als ’t Peerd – en het Petit Paris is het enige stuk Torhoutsesteenweg die geen fietspad heeft. De baan loopt tot aan de Kalsijdebrug in Gistel. “Tijdens de piekuren kan het er erg druk zijn”, vervolgt Marc Horrix. “Vrachtwagens staan er op de rijbaan geparkeerd en soms wordt er zeer snel gereden. Fietsers moeten zich dan ook nog eens tussen de auto’s manoeuvreren die staan aan de schuiven aan de verkeerslichten ter hoogte van het Petit Paris. Een doorlopende fietsstrook tot aan de verkeerslichten zou dat euvel moeten verhelpen. De Torhoutsesteenweg heeft enkele scholen in de buurt. Een fietsstrook over het hele stuk is dus geen overbodige luxe.”

“We werken hard verder om fietsen in Oostende dag na dag veiliger te maken” Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw

Volgens de Oostendse werkgroep moet er naast een fietsstrook die doorloopt tot aan de verkeerslichten, dringend werk gemaakt worden van snelheidsremmende maatregelen. Het is ondertussen al de derde keer dat Fietseling een ‘Code Rood’ toekent aan een onveilige fietssituatie in de stad. In oktober vorig jaar kende de Oostendse werkgroep, die zich inzet voor de veiligheid van fietsers in de stad, ‘Code Rood’ toe aan de situatie ter hoogte van de Demey-sluis. Twee maanden later deed de werkgroep dat opnieuw om de slechte staat en de onveilige fietssituatie in de Van Iseghemlaan aan te kaarten. Het stadsbestuur liet op hetzelfde moment van de actie een deel van het fietspad herstellen. Met de Torhoutsesteenweg is Fietseling toe aan de derde actie in vier maanden.

Al maatregelen genomen

Schepen van Mobiliteit, Björn Anseeuw reageert: “We hebben in de eerste drie jaar van deze legislatuur al op tientallen plaatsen in de stad maatregelen genomen om de fiets- en verkeersveiligheid te verhogen. Denk maar aan het weren van zwaar verkeer uit schoolomgevingen, het invoeren van zone 30 rond de scholen, verschillende fietspaden die werden heraangelegd en honderden extra fietsstallingen, verspreid over de stad. Ook voor de Torhoutsesteenweg hebben we maatregelen voorbereid. Rome is natuurlijk niet op een dag gebouwd. Dus werken we hard verder om fietsen in Oostende dag na dag veiliger te maken.”