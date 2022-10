Fiets- en voetgangersbrug boven sluis 11 in Kortrijk krijgt opknapbeurt

De krakkemikkige brug aan de Abdijkaai boven het vertakkingspunt tussen de Leie en Kanaal Kortrijk-Bossuit wordt eindelijk gerenoveerd. De fiets- en voetgangersbrug ondergaat enkele noodzakelijke oplapwerken en gaat vanaf vandaag, woensdag, tijdelijk dicht. De renovatie van de brug is zonder onvoorziene omstandigheden tegen mei 2023 af. Vanaf 16 oktober wordt er een omleiding voorzien om de hinder voor voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken.

De brug boven Sluis 11, die in 1947 een laatste gerenoveerd werd, vertoont al zo’n 20 jaar stevige verouderingskenmerken: heel wat kleine putten en roest uitslaande balustrade. De brug die de Abdijkaai met de Vlaanderen- en IJzerkaai verbindt, ondergaat nu een noodzakelijke ‘facelift’. Behoudens problemen is de fiets- en voetgangersbrug weer open in 2023.

Omdat de brug toch een belangrijk verbindstuk is tussen de verschillende kaaien en Harelbeke en Kortrijk, voorziet Stad Kortrijk een alternatieve brug, die momenteel geplaatst wordt. Er is in die periode een omleiding voor gebruikers van het jaagpad langs de Leie, via de Gentsesteenweg (N43) tot aan de Ringlaan (R8). De brug wordt vanaf 17 oktober in gebruik genomen. Stad Kortrijk vraagt fietsers wel af te stappen. Brommers of andere gemotoriseerde tweewielers worden geweerd.