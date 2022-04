Honderden inwoners van Desselgem en Ooigem woonden zondagavond de feestelijke opening van de Munkenbrug over de Leie bij. De plechtigheid ging gepaard met een klank- en lichtshow. Vanaf maandag gaat de nieuwe wegbrug open voor alle verkeer.

Na een kleine twee jaar zijn de ingrijpende werken op de grens van Ooigem en Desselgem helemaal afgerond. De oude brug, die te laag was voor de almaar belangrijke binnenvaart, maakte plaats voor een nieuw exemplaar. Terwijl fietsers en voetgangers al sinds midden maart de oversteek kunnen maken, gaat de brug maandagmorgen open voor alle verkeer. Zondagavond werd er nog een officiële openingsplechtigheid gehouden, met toespraken, een hapje en een drankje én een klank- en lichtshow. Honderden inwoners van beide gemeenten kwamen een kijkje nemen.

Letterlijk en figuurlijk

De nieuwe brug gaat als de Munkenbrug door het leven, een verwijzing naar het nabijgelegen historische Munkenhof. “De Munkenbrug slaat letterlijk en figuurlijk weer een brug tussen twee bevriende gemeentes. Het is een heel mooie verwezenlijking van De Vlaamse Waterweg, die goed is voor alle betrokken partijen”, zegt Rik Soens, CD&V-schepen van Patrimonium in Waregem. “Ik ben bijzonder tevreden dat fietsers en wandelaars op de nieuwe brug eindelijk een volwaardige plaats krijgen die hun veiligheid verzekert”, zegt de Wielsbeekse burgemeester Jan Stevens (CD&V).

De werken voor de bouw van de Munkenbrug, die 99 meter lang en 19 meter breed is, maakten deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. “Schepen kunnen vlot passeren dankzij een doorvaarthoogte van zeven meter, waardoor drielaags containervervoer in de toekomst mogelijk zal zijn. Fietsers en voetgangers beschikken over een afgescheiden fiets- en voetpad met een hellingspercentage van slechts 4 procent”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD), die zich zondagavond liet verontschuldigen.

Met de bouw ging een investering van 8,4 miljoen euro gepaard. Ook de gekende Howitzer-tank kreeg opnieuw zijn plekje naast de brug aan Desselgemse zijde. Tijdens de werken verhuisde het oorlogsmonument tijdelijk naar de Leietrakel, ter hoogte van de Dolagestraat.

(PNW)