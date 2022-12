Fastned opent tweede snellaadstation in Roeselare; eerste van reeks stations in samenwerking met WVI

Het Europese snellaadbedrijf Fastned opende vandaag zijn tweede snellaadstation in Roeselare, en zijn 16de in België. Het nieuwe station aan de E403 heeft twee 300 kW snelladers waar vier elektrische wagens tegelijk kunnen laden. Het is het eerste van een reeks snellaadstations die Fastned in samenwerking met WVI gaat realiseren.

Het nieuwste snellaadstation van Fastned is gelegen aan het kruispunt van de Rijksweg (R32) met de Kwadestraat, vlakbij AZ Delta en de oprit 6 Roeselare-Rumbeke van de E403 richting Kortrijk. Net zoals de andere stations van Fastned is het herkenbaar aan zijn typische gele dak bedekt met zonnepanelen. Elektrische rijders kunnen er in een kwartier tot 300 km bereik opladen met groene stroom van zon en wind. Voorlopig beschikt het station over twee 300 kW- snelladers, maar op termijn is een opschaling naar 16 laadposities mogelijk.

“Door de snelle groei van het aantal elektrische wagens is het van cruciaal belang dat er snel meer snellaadstations met een hoge capaciteit bijkomen” (Tuur De Coninck, country manager Belgium bij Fastned)

Het station maakt deel uit van een verregaande samenwerking van Fastned met WVI. De komende jaren zal Fastned een reeks snellaadstations openen in enkele van de gemeenten waar WVI actief is. De bouw van het tweede laadstation binnen deze samenwerking is gepland voor volgend voorjaar.

Ook laadstation aan Albert Heijn Rumbeke

Roeselare is al het 16de operationele snellaadstation van Fastned in België, en het tweede in Roeselare. Het andere station van Fastned in Roeselare is wat verderop geïnstalleerd bij supermarkt Albert Heijn aan de Koestraat, en beschikt over twee 50 kW-laders.

Geert Sanders, algemeen directeur WVI: “Met de bouw van een netwerk van snellaadstations langs onze West-Vlaamse wegen effent WVI mee het pad voor meer elektrische mobiliteit. Fastned is hier de geschikte partner voor: ze beschikken over de technologie, de kennis en de vaardigheden.”

Kris Declercq, burgemeester Roeselare: “Duurzame mobiliteit voor onze stad is de toekomst. Kiezen voor elektrisch rijden moet makkelijk en logisch zijn, en daar biedt een snellader uitkomst. Maar liefst vier wagens kunnen tegelijk in een kwartier volledig laden op basis van lokale groene energie. In de toekomst kan dit zelfs worden uitgebreid naar 16.”

Snelle groei aan elektrische wagens

Tuur De Coninck, country manager Belgium bij Fastned: “In België kwamen er vorig jaar bijna 23.000 nieuwe elektrische wagens bij, een stijging van 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Door die snelle groei is het van cruciaal belang dat er snel meer snellaadstations met een hoge capaciteit bijkomen. Daarom is Fastned erg blij met samenwerkingen zoals deze met de WVI, die haar maatschappelijke rol als verlengstuk van de lokale besturen op deze manier ter harte neemt.”