Familie Faillie in de rats door nieuwe dienstregeling NMBS: “Of te vroeg of te laat op school”

De nieuwe dienstregeling van de NMBS is duidelijk niet voor alle reizigers interessant. Zeker niet voor Thibault (16) en Arnaud (14), de zonen van Frederik Faillie die vanuit Heist de trein nemen om in Brugge naar school te gaan. “Met deze regeling zijn ze ofwel een uur te vroeg in Brugge, ofwel te laat op school”, foetert Frederik, die een lange klachtenbrief naar de NMBS stuurde.

Op 15 december is de nieuwe dienstregeling van spoorwegmaatschappij NMBS ingegaan. Volgens de NMBS omvat die een uitbreiding van het treinaanbod met bijna 2 procent ten opzichte van 2024, wat zou moeten bijdragen aan de langetermijndoelstelling van 10 procent groei tegen 2032. Grosso modo komt het erop neer dat er meer wordt ingezet op de drukste verbindingen om zo meer mensen te kunnen vervoeren. Ook het internationale treinaanbod en het vrachtvervoer speelt een rol.

Alvast Frederik Faillie, die met zijn vrouw en twee tienerkinderen in Heist woont, is niet te spreken over de wijzigingen. “Mijn twee zonen lopen al enkele jaren, net als veel andere kinderen uit de regio Knokke-Heist, middelbare school in Brugge. Thibault (16) in het Sint-Jozefinstituut in de Brugse binnenstad, in de Zilverstraat meer bepaald, en Arnaud in het Immaculata-instituut in deelgemeente Sint-Michiels. Ik betaal jaarlijks verschillende honderden euro aan treinabonnementen, met als enige verwachting dat we kunnen rekenen op een betrouwbare en stipte verbinding tussen huis en school”, legt Frederik Faillie uit.

“De uurregeling zoals ze gold tot 15 december liet dat ook toe. Ze namen dagelijks de P-trein van 7.47 uur in Heist die aankwam in Brugge om 8 uur. Vanaf het station van Brugge vervolgden ze dan hun weg naar school hetzij te voet, per fiets – in geval van Arnaud die naar Sint-Michiels moet – of soms eens met de Lijnbus. De school start om 8.25 uur, dus zonder oponthoud geraakten ze zo net op tijd op school.”

Slecht alternatief

Tot half december ging het dus goed maar volgens Frederik en zijn zonen is de aangepaste dienstregeling een regelrechte ramp. “De kinderen zullen verplicht zijn om in Heist de P-trein van 7.13 uur te nemen om in Brugge aan te komen om 7.26 uur. Concreet betekent het dat de jeugd meer dan een half uur vroeger toekomt om dan in het station van Brugge te blijven rondhangen of dat ze tijdens het vroege spitsuur in de binnenstad moeten rondhangen. Want voor 8 uur, en in sommige scholen zelfs nog later, blijven de schoolpoorten immers gesloten. Dat is toch ten koste van de (verkeers)veiligheid van de jongste generatie NMBS-klanten.”

Volgens Frederik Faillie is het alternatief dat de NMBS aanreikt, helemaal ook niet interessant. Dit houdt in om in Heist de IC-trein van 7.54 uur te nemen, met aankomst in Brugge om 8.7 uur. “Zeven minuten later aankomen, betekent dat er te weinig tijd is om op school te geraken”, weet Frederik.

Geen inspraak

“Als we op school aankomen nadat de bel al is gegaan, krijgen we steevast een nota in de agenda. En bij drie nota’s is het strafstudie”, weet Thibault Faillie. Frederik maakte zijn ongenoegen duidelijk in een lange brief aan de NMBS en kreeg ook antwoord. “Een en ander kadert in ons uitbreidingsplan. Om onze treinen in te leggen zoals we dat zouden willen, moesten we immers kunnen beschikken over de spoorcapaciteit die we daarvoor nodig hebben. Dit is niet overal het geval en daardoor verandert het traject van een aantal IC- en P-treinen”, klinkt het.

“De nieuwe regeling past ook in het kader van een betere robuustheid en stiptheid. De huidige IC-trein heeft in Knokke een minimale keertijd, waardoor eventuele vertragingen niet weggewerkt kunnen worden. In de nieuwe regeling kan dit wel.” Frederik Faillie is niet overtuigd: “De NMBS gaat hier in op de IC-trein maar het is de wijziging van het uur van de P-trein die het grote probleem is.”

Knokke-Heists burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht) laat weten niet opgezet te zijn met de situatie. “Noch de huidige bestuursploeg, noch de vorige werd hierover door de NMBS geconsulteerd en dat vind ik toch wel jammer. Het is onbegrijpelijk dat ze de uren voor die piekuurtrein zomaar wijzigen. We hadden vanuit Knokke-Heist kunnen wijzen op het belang van deze verbinding. We hebben in een brief ons ongenoegen duidelijk gemaakt.”

Extra probleem

En er is volgens de familie Faillie nog een probleem. Op woensdagnamiddagen is de IC-treinverbinding vanuit Brugge om 12.30 uur afgeschaft, dus de trein waarmee de scholieren naar huis komen. “Ze worden verondersteld om de trein van 11.54 uur te nemen of die van een uur later. Het eerste is niet mogelijk zonder te vroeg uit school weg te lopen en als ze die van een uur later nemen, geraken veel jongeren niet op tijd op hobby-activiteiten de woensdagnamiddag”, zegt Frederik.