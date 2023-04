Extra wegmarkeringen voor een veilige schoolomgeving

Dankzij het aanbrengen van bijzondere wegmarkeringen zijn de Zultse schoolomgevingen veiliger geworden.

Het gemeentebestuur liet bijzondere wegmarkeringen aanbrengen in de schoolomgevingen van Zulte. Die moeten de herkenbaarheid en veiligheid vergroten en de snelheid doen afnemen.

“In de omgeving van de scholen is het extra belangrijk dat bestuurders oplettend zijn, hun snelheid matigen en oog hebben voor de vele fietsende en wandelende kinderen”, zegt schepen van Onderwijs Fauve Tack. Daarom bracht het gemeentebestuur aan elke schoolomgeving een uniforme wegmarkering aan. Het gaat om een octopusmarkering in thermoplast bestaande uit een gele ruit met ‘30’, het woord ‘SCHOOL’ en een blauwe, groene en rode ruit. “Daarmee worden de schooltoegangen extra herkenbaar voor de weggebruikers. Zo willen we bestuurders nog meer aanzetten om hun snelheid te matigen en extra oplettend te zijn”, vult schepen van Mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke aan.

Voor deze werken kreeg het gemeentebestuur een subsidie van 50% op de kostprijs van de Vlaamse overheid, via de subsidieoproep verkeersveilige schoolomgevingen.