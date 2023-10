Extra trams en ook een buslijn naar Leffinge en Slijpe vanaf januari 2024: “We hebben hier heel lang zitten op wachten”

Vanaf 6 januari hanteert De Lijn enkele nieuwe dienstregelingen die ook het openbaar vervoer in Middelkerke beïnvloeden. Zo krijgt de kusttram ‘s morgens extra ritten en een hogere avondfrequentie. Na lang wachten, is er nu ook een buslijn die Leffinge en Slijpe met de badstad verbindt.

De kusttram rijdt vanaf 6 januari overdag om de 10, 15 of 20 minuten afhankelijk van de periode. In de ochtend zijn er extra ritten en ’s avonds verhoogt de frequentie: in plaats van om het uur rijdt de kusttram dan om de 30 minuten. Op vrijdag- en zaterdagavond rijdt de kusttram ook later.

“Buslijn 52 is een nieuwe verbinding met om het uur een bus tussen Leffinge, Slijpe en Middelkerke. We hebben hier heel lang zitten op wachten. De werken aan de Spermaliestraat hebben in het voorjaar van 2024 wel een impact op het traject van deze nieuwe lijn. Dankzij de combinatie met de bestaande lijn 53 is er vanaf 6 januari ook om het uur een bus tussen Leffinge en Oostende”, zegt schepen Dirk De Poortere (LDD).

Belbus wordt flexvervoer

Met vaste trajecten en betere afstemming met het reguliere vervoersaanbod – inclusief treinverkeer – biedt de lijn efficiënter vervoer op maat. Een flexrit reserveren kan telefonisch, online of via de app en dat maximaal 30 dagen op voorhand. Gekende gebruikers van de belbus krijgen een persoonlijke mailing vanaf 6 december.

“In de komende weken zullen ze via een uitgebreide communicatiecampagne alle aanpassingen bekendmaken”, klinkt het nog. (FV)