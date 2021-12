Extra signalisatie en knipperlichten moeten ervoor zorgen dat niemand zich nog vastrijdt aan spoorwegtunnel

Wie zich straks nog wil vastrijden aan de spoorwegtunnel in Lichtervelde, zal wel heel hard zijn of haar best moeten doen. Sinds donderdag is de inrit in de Kortemarkstraat voorzien van extra signalisatie en knipperlichten.

De spoorwegtunnel in Lichtervelde, die de Kortemarkstraat en de Statiestraat met elkaar verbindt, zorgde sinds de opening in oktober 2012 voor een resem ongevallen. Heel wat bestuurders onderschatten de hoogte van hun voertuig, waardoor ze zich al te vaak vastreden onder de waarschuwingsbalk die de beperkte hoogte van 2,30 meter aangeeft. Of erger: ze reden zich vast in de tunnel zelf. Dat zorgde vooral voor blikschade, maar in mei raakte een vrouw zwaargewond toen de zware waarschuwingsbalk op haar auto terechtkwam.

Led-verlichting

Genoeg, dacht het gemeentebestuur in augustus, toen nog maar eens iemand tegen de waarschuwingsbalk reed. Er kwamen extra verkeersborden in de Kortemarkstraat, die bestuurders moesten waarschuwen voor de beperkte hoogte. En het gemeentebestuur liet onderzoeken of extra signalisatie nodig was. Ja dus, blijkt nu. Donderdagavond brandden de gloednieuwe led-knipperlichten voor het eerst.

Samen met een fluo-oranje metalen frame moet dat ervoor zorgen dat niemand nog kan vergeten dat de tunnel slechts 2,30 meter hoog is. “Met deze bijkomende signalisatie zijn bestuurders alvast meer dan voldoende gewaarschuwd”, aldus schepen van mobiliteit Steven Bogaert (CD&V). “We hopen dan ook dat er nu geen aanrijdingen meer gebeuren.”

Niet te laag

Een vaak gehoord punt van kritiek na elk ongeval is dat de spoorwegtunnel te laag zou zijn. Het gaat inderdaad om een tunnel van beperkte hoogte, maar dat is geen vergissing of fout. Nog voor de aanleg van de tunnel was duidelijk dat het er één van beperkte hoogte zou zijn.

Voor de bouw van een hogere tunnel zou er een langere aanloopstrook nodig zijn, wat meer onteigeningen zou geëist hebben. De tunnel hoger maken met de beschikbare ruimte was niet mogelijk, want dan zou de helling te steil zijn. Bovendien kan de mug perfect door de tunnel voor dringende tussenkomsten.