Extra schuilhuisje op stationsplein komt eraan

Momenteel is de opbouw van de nieuwe schuilinfrastructuur nog volop aan de gang, maar binnen afzienbare tijd kan de tramreiziger op het stationsplein met meer comfort de tram afwachten. Voormalig schepen Sandy Buysschaert (CD&V), die deze opdracht liet opnemen in het dossier rond de Ruzettelaan, kijkt er alvast naar uit.

“De vraag om aan de overzijde van de huidige lijnwinkel een extra schuilhuisje te krijgen leefde al langer. Het was niet de meest comfortabele situatie om de tram richting Knokke te moeten afwachten aan de andere kant van het perron. Bij aankomst van de tram moesten reizigers zich dan vlug naar de overzijde reppen, wat niet alleen ongemakkelijk was maar ook gevaarlijk. De andere mogelijkheid – in regen en wind de tram afwachten – was ook niet echt comfortabel. Vandaar dat ik de vraag destijds ter harte nam en de uitbreiding van de schuilinfrastructuur aan het Leopold III-plein liet opnemen in het dossier van de A. Ruzettelaan. De realisatie is een pluspunt voor de tramreiziger.” (WK/foto WK)