Extra parkeerplaatsen op site WZC Sint-Anna Bulskamp: “Parkeerprobleem wordt hierdoor niet opgelost”

De weg- en rioleringswerken in Bulskamp waren de ideale gelegenheid voor een complete herinrichting van de omgeving tussen het centrum en het einde van de bebouwde kom, maar over de aanpak is lang niet iedereen het eens. Sommigen vinden het niet kunnen dat 31 parkeerplaatsen verdwijnen terwijl er slechts 20 bijkomen via een overeenkomst met woon-zorgcentrum Sint-Anna.

“De 31 dwarsparkeerplaatsen moesten sowieso verdwijnen, want die zijn te gevaarlijk”, argumenteert schepen Pascal Sticker. “Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de parkeerbehoeften voor de gemeenschapsvoorzieningen en de sportzone, en rekening houdende met de overdrukzone waar niet mag gebouwd en verhard worden, is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met wzc Sint-Anna. De parking op hun site wordt uitgebreid met 20 parkeerplaatsen. Het is de bedoeling dat de bezoekers van het Cobergher-sportpark deze 20 plaatsen op beide percelen mogen gebruiken. Het wzc mag de parking wel afsluiten buiten de openingsuren van het sportpark.”

1.440 euro per jaar

“Op basis van een schatting opgemaakt door een landmeter-expert zal een jaarlijkse bezettingsvergoeding van 1.440 euro worden betaald, voor de duur van 30 jaar, op twee percelen. Een landmeter-expert vermeldde in het schattingsverslag een jaarlijkse vergoeding ten bedrage van 2.880 euro voor 20 parkeerplaatsen, maar die werd gehalveerd naar 1.440 euro, omdat in het schattingsverslag nog geen rekening werd gehouden met het feit dat de Stad Veurne de helft van de aanlegkosten van de parkeerplaatsen zal betalen. Het is vooral de bedoeling dat we hiermee vermijden dat er nog in de straat wordt geparkeerd.”

Oppositieraadslid Wouter Vanlouwe (N-VA) reageert: “Net als heel wat stemmen uit het bewonersplatform blijf ik erbij dat deze maatregel niet voldoende is om het parkeerprobleem op te lossen. Bovendien hebben we ook bedenkingen bij het afsluiten van de parking.”