Extra parkeerplaatsen in Groenestraat en Koning Boudewijnlaan in Blankenberge

Het lokaal bestuur creëerde met het toeristisch hoogseizoen in het verschiet bijkomende parkeergelegenheid in de stad: een zestigtal plaatsen in de Groenestraat, zeventien plaatsen aan het kruispunt van de Koning Boudewijnlaan en de Koning Albert I-laan.

“Ondanks onze optimale inzet op alternatieve verplaatsingsmogelijkheden zoals bus, tram, trein en (deel)fiets, blijft de auto een uiterst populair vervoersmiddel”, motiveert schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD) de recente realisatie.

Het bestuur stimuleert bezoekers om gebruik te maken van de randparkings. “Daarom zochten we hiervoor naar bijkomende mogelijkheden. Zo hebben we de zone in de Groenestraat ter hoogte van het oude belastinggebouw omgevormd tot een nieuwe randparking voor auto’s en autocars. In totaal komen daar een zestigtal parkeerplaatsen bij. Verder worden er op de Koning Boudewijnlaan aan het kruispunt met de Koning Albert I-laan nog eens zeventien betalende parkeerplaatsen gecreëerd.” (WK)