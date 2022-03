Extra motorparkeerplaatsen op komst in Blankenberge

In Blankenberge waren er al een aantal specifieke motorparkeerplaatsen. Gezien het succes van de motor, ook vanuit toeristisch oogpunt, voorziet het lokaal bestuur nu bijkomende locaties.

Patrick De Klerck, schepen van Mobiliteit: “We merken dat het gebruik van de motor als transportmiddel om naar onze badstad te komen, in de lift zit. Daarom wil het bestuur graag bijkomende sites voor motorparkeren aanduiden. De eerste extra zone ter hoogte van de Casinostraat/Charlierhelling is al operationeel. Een volgende site is gelokaliseerd aan de F. Ropshelling: die wordt voor de zomer nog ingericht.”

Het bestuur zal op termijn nog extra locaties voorzien.

(WK)