Extra laadpalen in Hooglede

De gemeente Hooglede heeft besloten om nog dit jaar zes extra laadpalen te installeren. Er zijn ook nog aanvragen lopende voor nog zeven extra laadpalen.

“Om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen, moet er efficiënter en duurzamer met energie worden omgegaan”, verklaarde schepen van Openbare Werken Arne De Brabandere (CD&V). “Elektrisch rijden past in dat verhaal, want daarmee kan de CO2-uitstoot gevoelig beperkt worden. Om elektrisch rijden aan te moedigen, zijn er voldoende laadpunten nodig. Om de uitrol van de publieke laadinfrastructuur te doen, werden door de Vlaamse overheid laadpaaloperatoren aangesteld. Voor onze gemeente is dat Total Energies. Als gemeente hebben wij een aanvraag gedaan voor 13 extra laadpalen. De eerste zes werden nu al goedgekeurd en zullen dit jaar geïnstalleerd worden. Aan elke laadpaal zijn er telkens twee laadpunten. Mensen kunnen aan die publieke laadpalen hun elektrisch auto opladen aan een tarief van 0,54 €/KWh.”

Locaties

Dit jaar komen er laadpalen op volgende locaties: parking voetbalveld/Atlantahal, parking Quirinusplein, parking Wonderwijs in de Hogestraat, parking Wonderwijs in de Kleine Stadenstraat, parking De Hembyze en de markt in Gits. Verder zijn er nog aanvragen lopende voor volgende locaties: parking Mamadepot, parking begraafplaats in de Veldstraat, parking domein ’t Chringhene, Singellaan, parking begraafplaats in de Grijspeerdstraat, parking zaal Geitenhove, parking kerk Sleihage. (JT)