Extra busritten voor Ardooise scholieren

Vervoersmaatschappij De Lijn breidt vanaf vandaag de dienstregeling uit. Leerlingen die in Ardooie school lopen zullen betere verbinding hebben. Dit gebeurt op Lijn 22. De uitbreiding is er vooral, ten dienste van de schoolgaande jeugd.

Lijn 22 verbindt Wingene via Ardooie nar Torhout. Concreet zal er elke weekdag een extra busrit bijkomen die om 7.30 uur start in Wingene en even na 8 uur in Ardooie aankomt. Goed nieuws voor de leerlingen van de Heilige Kindsheid. Op woensdagmiddag is er een extra busrit die om 12.08 uur vertrekt in Ardooie en naar Wingene rijdt. De capaciteit op de bus wordt eveneens bijgesteld. (JM)