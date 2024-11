Extra borden met tonnageverbod in Lissewege

Stad Brugge en de lokale politie ontvangen al geruime tijd klachten van inwoners van Lissewege over het zware verkeer dat door het dorp rijdt. De politie voert frequent ter plaatse controles uit om deze klachten te verhelpen. Nu heeft de Stad extra kanaalplaten ontworpen die het tonnageverbod voor doorgaande vrachtwagens duidelijker in beeld brengen. Er werden nieuwe borden geplaatst op vier kruispunten. Burgemeester Dirk De fauw hoopt op deze manier dat nog minder vrachtwagens gebruikmaken van Lissewege als doorgangsweg en dat het geldende tonnageverbod nog beter gerespecteerd zal worden: “Met deze maatregel willen we de leefbaarheid in Lissewege verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen”, besluit De fauw. (SVK)