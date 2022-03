Ernstige verkeershinder op het middaguur woensdag

Woensdagmiddag zal er ernstige verkeershinder zijn op het middaguur in Ardooie.

Even na 12 uur start in Roeselare de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen. Na vier kilometer rijden ze dwars door Ardooie, dit is dus op de middagspits.

De renners en hun gevolg komen via de Tassche Ardooie binnen en rijden via de Roeselarestraat, de Oostlaan en de Pittemstraat naar de Rysselendemolen.

Het ganse traject wordt afgesloten zodat de hinder in de hele gemeente zal voelbaar zijn. De hinder is voorzien vanaf 12.15 uur tot na de doortocht van de koers.