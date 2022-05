Erg druk verkeer van kust naar binnenland door terugkeer vakantiegangers na lang weekend

Het is zondag al sinds de middag erg druk op de snelwegen van de kust naar het binnenland. Dat is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. Voor een rit van Oostende naar Brussel bijvoorbeeld moeten automobilisten rond 16.30 uur rekenen op een reistijd van een uur en drie kwartier, een half uur meer dan zonder files. Door het minder goede weer is de terugkeer van vakantiegangers aan de kust na een verlengd weekend zondag al vroeger dan normaal begonnen.

“Het minder goede weer maakt dat veel mensen aan de kust vandaag al sneller dan normaal huiswaarts vertrokken zijn”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Op vele stukken van de E40 richting Brussel zijn er zondagnamiddag accordeonfiles. Vooral tussen Aalter en Gent is het erg druk.”

Maar ook rond Antwerpen is het zondagnamiddag erg druk op de snelwegen. Zo staat er op de E17 komende van Gent een half uur file voor de Kennedytunnel en ook op de Antwerpse buitenring is het erg druk.

Door grote drukte zag het Vlaams Verkeerscentrum zich ook genoodzaakt om de spitsstroken op de E19 naar Nederland en de E313 naar Duitsland te openen om voor meer capaciteit te zorgen. “Daar gaat het om een atypische situatie voor een zondag”, zegt Bruyninckx. Op de E313 zit veel Duits verkeer, op de E19 richting Nederland rijden veel auto’s met Nederlandse nummerplaten.