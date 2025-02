Enthousiaste verkeersactie ‘Koffie Verkeer’ langs drukke Beernemsteenweg aan basisschool Wildenburg: gratis koffie voor veilige bestuurders

Donderdag 27 februari werd er een ludieke verkeersactie ‘Koffie Verkeer’ gehouden langs de drukke Beernemsteenweg in Wildenburg. Via een goed voorbereide samenwerking tussen de politiezone Tielt, de leerlingen en leraars van basisschool Wildenburg en het gemeentebestuur was het uiteindelijke doel meer aandacht te vragen voor de snelheid aan scholen. “Auto’s en vrachtwagens rijden hier veel te snel”, vindt ook directeur Michiel De Jaeger.

De actie ‘Koffie Verkeer’ is een ludieke woordspeling, waarbij de weggelaten ‘d’ bestuurders moet motiveren om voorzichtiger te zijn in de buurt van scholen. “Vorig jaar hebben we al met succes zo’n actie in Tielt uitgevoerd en ditmaal kozen we voor de drukke verbindingsweg N370 tussen Beernem en Wingene”, legt eerste inspecteur Stefaan Vandamme uit. “We hebben een snelheidsbord op 150 meter van de school geplaatst, waarbij leerlingen van het zesde leerjaar paraat staan. Bestuurders die zich aan de snelheidsbeperking van 30 km/u houden, krijgen van de leerlingen een groene duim. Anders volgt een rode duim. Daarop nodigen agenten de voorzichtige bestuurders uit op de parkeerplaats van de school voor een gratis kopje koffie. Wie ondanks het duidelijke ledbord, de zwaaiende kinderen en de rode duimen niet afremt, wordt een stuk verder geverbaliseerd.”

Rustig rijden

De keuze voor koffie is evenmin toevallig. “Veel verkeersongevallen zijn te wijten aan het feit, dat bestuurders de wagen ten onrechte gebruiken om verloren tijd in te halen”, ervaart inspecteur Vandamme. “Een koffie drinken staat voor een pauze nemen. We willen bestuurders sensibiliseren om het verkeer rustiger te beleven en de nodige tijd voor verplaatsingen te nemen.”

Wie effectief deelnam aan de koffiestop, kreeg ook een koffiekop cadeau met verwijzing naar het project. De kinderen waren alvast superenthousiast, zowel om de koffiestand te bemannen als om met duimpjes te zwaaien. Als we hen vragen om eens eerlijk te vertellen met welke duimpjes ze het liefste zwaaiden, roept de helft in koor: ‘Met de rode!’. Kinderen zullen nooit veranderen. Gelukkig mochten ze geen boetes uitschrijven…