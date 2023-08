Enorme verkeersdrukte in Nieuwpoort door verlengd weekend en twee incidenten: betonspoor en botsing kusttram

In Nieuwpoort is het al de hele voormiddag en bij het begin van de namiddag bijzonder druk. Dat komt enerzijds door de toestroom van toeristen vanwege het verlengde en voorspelde zonnige weekend. Anderzijds waren er ook twee incidenten: er was een kleine botsing met de kusttram en doordat de brandweer eerder een betonspoor moest opruimen op een van de drukste punten van de stad leidde dat tot een verkeersinfarct.

Het is al de hele voormiddag bijzonder druk in Nieuwpoort. Zeker in de binnenstad, op de Kaai en de Albert I-Laan tot in Nieuwpoort is het vaak aanschuiven geblazen. Dat komt vooral omdat er een toestroom is van toeristen die een verlengd weekendje Nieuwpoort boekten en de intocht al van de voormiddag op gang kwam. Anderzijds was er ook de vrijdagmarkt waardoor er extra veel volk op de been was. Daarbovenop kwamen nog eens twee incidenten op de weg waardoor het verkeer er op een bepaald moment volledig in de soep liep.

Verkeersinfarct door betonspoor

Om 10.45 uur verloor een betonmixer een lading beton tussen de Kaai en de Kustweg over de lange brug, aan het Albert I-monument. “Het ging over een betonspoor van 80 meter lang over een halve meter breed”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele. “Dat gebeurde net op het drukste punt van de stad waarbij de rijweg richting Oostende afgesloten moest worden. Dat leidde tot een verkeersinfarct. Verkeer kon over die rijstrook niet passeren om schade aan auto’s door de kiezels in de beton te vermijden. Er kwam zowel een borstelveegmachine van de betonfirma als van de stad Nieuwpoort ter plaatse. Daarna moesten we het wegdek nog proper spuiten.” De zware verkeershinder die ontstond duurde tot rond 12 uur.

Auto tegen kusttram

Een half uur later ontstond een tweede incident, zij het deze keer verderop in Nieuwpoort-Bad. Op de rotonde van de Elisalaan met de Albert I-Laan botste de kusttram met een Volvo XC60 van toeristen. Op dat punt heeft de kusttram er altijd voorrang maar gebeurden al vaker gelijkaardige ongevallen. Het koppel in de Volvo bleef ongedeerd, net als iedereen op de tram. De schade aan beide voertuigen bleef ook beperkt. Toch leidde het tot nieuwe verkeershinder. De politie Westkust kwam de nodige vaststellingen doen waarna de wagen en de kusttram verder konden. Ook voor het tramverkeer was er wat vertraging. (JH)