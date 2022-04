Elke maand sterft één fietser op onze wegen

West-Vlaanderen is nog niet het fietsparadijs dat het wil zijn. Elke dag raken hier vier fietsers gewond. Meer nog: elke maand laat gemiddeld één van hen het leven. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) en de provincie West-Vlaanderen. Zware investeringen moeten dat trieste cijfer nu doen dalen.

Dit jaar lieten al vier fietsers het leven op West-Vlaamse wegen. Op de Brugse ring belandde de 78-jarige Anna Van Daele in februari onder de wielen van een vrachtwagen die afsloeg. Een gelijkaardig ongeval kostte het leven aan havenarbeider Frank Vlietinck (56) in Zeebrugge een maand later. Op 15 april reed een 69-jarige man in Oedelem moedwillig met zijn fiets onder een tractor en vorige vrijdag kwam Erwin Batsleer (68) uit Bredene om het leven bij een botsing met een wagen in Oostende.

Telkens een tragische gebeurtenis, maar uit cijfers van Vlaams minister Lydia Peeters en van de provincie West-Vlaanderen blijkt dat zij slechts het topje van een enorme ijsberg zijn. Al minstens sinds 2015 raken er op de West-Vlaamse wegen jaarlijks gemiddeld 1.658 fietsers gewond. Omgerekend is dat ruim vier fietsers per dag. Elke dag opnieuw. Magere troost: in Antwerpen en Oost-Vlaanderen doen ze het nog een pak slechter, anderzijds zijn de fietsers in Vlaams-Brabant en Limburg een stuk beter af.

Elektrische fiets

Vorig jaar vielen in totaal 12 dodelijke ongevallen met fietsers te betreuren op onze wegen. Uit een analyse blijkt dat de meeste fietsers sterven in dodehoekongevallen. Vorig jaar waren dat er vijf van de twaalf. In vier van die dodehoekongevallen was een vrachtwagen betrokken. Twee fietsers stierven door een aanrijding met een auto, maar evenveel door een ongelukkige val. Vier omgekomen fietsers reden met een elektrische fiets. De oorzaak van drie dodelijke fietsongevallen lag in het feit dat de fietser zelf geen voorrang had gegeven.

Het niet-correct verlenen van voorrang blijft overigens het grote pijnpunt in de problematiek van het fietsverkeer. Ook bij de niet-dodelijke ongevallen met fietsers is dat zo. Het leeuwendeel van de 1.608 ongevallen waarbij een fietser vorig jaar gewond raakte, is te wijten aan het niet verlenen van voorrang. Beide partijen maken zich daar schuldig aan, zowel de fietser als de aanrijder. Tweede belangrijkste oorzaak van letselongevallen bij fietsers is een eenvoudige val, op plaats drie staat controleverlies over het stuur.

Zestigplussers

De meeste ongevallen gebeuren op een fietspad dat aangeduid is met markeringen, op een doorlopend wegdeel binnen de bebouwde kom. Het verschil in snelheid tussen fietsers en het andere wegverkeer speelt eveneens een rol, gezien het merendeel van de ongevallen gebeuren in een zone waar de snelheid beperkt is tot vijftig per uur. Zones 30 zijn het veiligst voor tweewielers: daar gebeurden vorig jaarslechts 252 letselongevallen en één dodelijk fietsongeval. De voorbije jaren bleek dat zestigplussers oververtegenwoordigd waren in de statistieken van de dodelijke fietsongevallen in onze provincie. In 2018 bleken dat er nog zeven van de twintig te zijn, vorig jaar slechts drie van de twaalf. Dat zijn er evenveel als de mensen in de categorie 25-39 jaar, terwijl die normaliter een kleiner aandeel uitmaken in de statistieken.

Betere fietspaden

Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, investeert dit jaar 328 miljoen euro in veilige fietsinfrastructuur. “We moeten inzetten op voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden en daar staat een serieus investeringsbedrag tegenover. De conformiteit en het comfort van de fietspaden staan centraal, alsook het wegwerken van missing links. Daarnaast wil ik ook de fietsambitie bij lokale besturen verhogen”, zegt de minister. Ook in onze provincie plant de minister heel wat investeringen. Zo legt ze 6,2 miljoen euro op tafel voor fietspaden in Ieper, Langemark, Wervik en Staden. In Nieuwpoort trekt de minister 7 miljoen euro uit voor een nieuwe fietsersbrug.

Anderhalf miljoen euro gaat naar een nieuwe fietserstunnel in Hooglede en ook Koksijde krijgt 3,8 miljoen euro voor betere fietspaden. In de hele provincie investeert de minister in betere fietspaden op gewestwegen én in betere verlichting op die fietspaden. Om een aantal gekende gevaarlijke punten aan te pakken, legt de minister 2,5 miljoen euro opzij. Schoolroutes op gewestwegen worden voor 1,85 miljoen euro fietsvriendelijker gemaakt. De totale investering in fietsinfrastructuur in onze provincie loopt in de tientallen miljoenen euro. En dat is nodig. “We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming, zodat er bij iedere verplaatsing spontaan naar de (deel-)fiets gereikt wordt”, klinkt het.