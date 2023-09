Elke dag te laat op school, maar De Lijn belooft aanpassingen tegen 2 oktober

Meer dan honderd leerlingen die in Ieper middelbaar onderwijs volgen, komen al sinds 1 september systematisch te laat op school door de nieuwe busregeling. “Een inschattingsfout”, zegt De Lijn, die tegen 2 oktober aanpassingen belooft. Volgens algemeen directeur Matthias Archie van scholengroep SMSI zijn die niet voldoende: “Ze beloven vijf minuten vroeger te arriveren, maar de leerlingen komen nu al gemiddeld een kwartier te laat.”

Woensdagmorgen 8.20 uur. De secretariaatsmedewerker van het College heeft opnieuw de handen vol om leerlingen die te laat komen te registreren. Vandaag zijn het er 23, op 12 september stonden er liefst 39 voor een gesloten schoolpoort. Voor alle scholen van de SMSI gaat het om tot honderd leerlingen per dag. En het gemeenschapsonderwijs meldt dat er iedere dag gemiddeld een 40-tal leerlingen te laat komen.

De boosdoener is de nieuwe regeling van De Lijn, die op 1 september in werking is getreden. De problemen situeren zich vooral op de lijnen 71 en 72 uit Mesen en Heuvelland.

Vroeger, aub

Petra Halàsc (16) uit het vijfde moderne talen komt uit Mesen en is nog geen enkele dag op tijd op school geweest. “Vorig jaar ging de bus nog van Mesen via Wijtschate rechtstreeks naar Ieper, maar nu gaat hij nog eens naar Kemmel. Ik snap dat de mensen van Kemmel ook naar Ieper moeten, maar laat de bus dan vroeger rijden. Het is heel vervelend als je al de eerste helft van de les moet missen. Als ik het eerste uur LO heb, moet ik ofwel wachten, ofwel alleen naar het sportcentrum wandelen.”

Gillian Saelens (15) en Florentine Demyttenaere (15) komen ook allebei uit Mesen. Hun buslijn 712 komt steevast te laat aan in Mesen en zit bovendien bomvol. “Tegen dat iedereen in de bus is geraakt, zijn er ook alweer enkele minuten gepasseerd. Het systeem is niet goed uitgewerkt”, zegt Gillian. “Vroeger waren er twee bussen. Eén die kwam van Le Bizet en de andere die vertrok in Mesen.”

Gillian Saelens en Florentine Demyttenaere uit Mesen zijn praktisch dagelijks te laat op school door de nieuwe busregeling. © TOGH

“Je zit ook gewoon veel langer op de bus, ook in het weekend of in de vakantie”, pikt Florentine in. “Dat kan al snel oplopen tot drie kwartier, terwijl het met de auto misschien een kwartiertje is. Ondertussen zijn er al veel leerlingen die door hun ouders naar school gebracht worden. De bus zit niet meer zo vol als in het begin van het schooljaar.”

Axelle Arnaert (17) uit Wulvergem stapte woensdag om 7.34 uur op de bus, maar arriveerde pas om 8.30 uur in het secretariaat van het College. “De bus had al vier minuten vertraging en het was superdruk. De bus zat supervol vanaf Dikkebus, echt ontploft. Ik heb nog geluk dat Wulvergem een van de eerste haltes is, zodat ik kan zitten. Er komen alleen maar meer en meer mensen bij. De bus doet nu gewoon te veel dorpen aan. Ze zouden beter nog een afzonderlijke lijn invoeren.”

Dan maar de auto

Ondertussen ondernemen ouders actie. Greet Vanoverbeke uit Mesen heeft een dochter in het College en een dochter in het Lyceum. “Ik heb een klacht gestuurd naar De Lijn, maar nog geen reactie gehad. Onze oudste dochter neemt nu de bus naar Wijtschate, van waaruit de oma haar naar het College brengt, en dat gaan we blijven doen tot er een oplossing is. Soms kan ze mee met een vriendin van wie de ouders ook al beslist hebben om hun dochter voortaan te voeren.”

Algemeen directeur Matthias Archie van scholengroep Sint-Maartensscholen Ieper zit verveeld met de situatie. “Het gaat dan ook om wel honderd leerlingen die systematisch te laat komen, en niet enkele minuten, maar gemiddeld vijftien minuten”, zegt hij. “Dat komt enerzijds doordat de bussen te laat komen en anderzijds omdat ze niet meer stoppen aan de Grote Markt. Ondertussen horen we al van ouders dat ze overwegen om hun kinderen naar Poperinge sturen. Dat zou een ramp zijn. Het gaat trouwens niet alleen om de bussen uit Heuvelland. Soms komen ook de bussen van Menen-Wervik te laat. De leerlingen uit Staden kwamen vorig jaar al te laat. Ook de lijn uit Veurne is vaak te laat. Vorige week heeft die zelfs gewoon een dag niet gereden, met als reden: personeelstekort!”

Alle hens aan dek

Bij De Lijn geeft woordvoerder Frederik Wittock toe dat er een inschattingsfout is gemaakt. “Als er foutjes gemaakt worden, moet je die kunnen toegeven en moeten die gecorrigeerd worden. Vanaf maandag 2 oktober rijden we in principe overal vijf minuten vroeger, en zou dat opgelost zijn. We dachten dat eerst pas rond te krijgen tegen maandag 6 november omdat we dat hele schema van de chauffeurs moesten hertekenen, maar we begrijpen dat het een grote nood is en dat de kinderen uiteraard op tijd op school moeten zijn. Dus hebben we alle hens aan dek geroepen.”

Voor de scholen zijn die maatregelen niet voldoende. “Vijf minuten vroeger heeft geen zin, als je weet dat ze er vijftien te laat komen”, zegt directeur Archie. “Bovendien is het nu nog mooi weer. Dan zijn er sowieso meer fietsers. Als het begint te regenen en mensen komen met de auto, zal het veel drukker worden. Ze zijn ook van plan om een extra bus in te leggen van het station naar de Markt, wat op zich goed kan zijn. Maar ze laten die bus al vertrekken om 8.07 uur. De meeste lijnen moeten dan nog aankomen aan het station, zelfs al komen ze op tijd. De bus zal volgens mij dus leeg naar de Grote Markt rijden. We hebben al laten weten dat we niet akkoord gaan.”

Ook Ieper krijgt van de directeur een veeg uit de pan. “Ik denk dat de stad druk kan leggen bij De Lijn, maar daarvan horen we weinig. We kregen reacties van de burgemeesters van Mesen en Heuvelland, maar van de burgemeester van Ieper niet. Dat stoort me een beetje, want het gaat toch om heel wat leerlingen die in Ieper naar school gaan.”

Andere omleiding

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zegt dat de stad al meermaals contact heeft opgenomen met De Lijn. “In overleg is ondertussen een wijziging uitgevoerd aan de omleiding die de bussen volgen door de werken in de Dikkebusseweg. Deze bussen zullen de leerlingen eerst afzetten aan de halte Rijselsepoort, die dichter gelegen is bij bepaalde scholen. Daarna rijdt de bus verder naar het station. Ook worden er wijzigingen aan de dienstregeling doorgevoerd.”

De bussen weer laten doorrijden naar de Grote Markt veegt de burgemeester van tafel. “Dat kadert in het vernieuwde openbaar vervoersplan, dat werd goedgekeurd door de vervoersregioraad, waarin alle betrokken gemeentebesturen uit de Westhoek zetelen. Dat is dus geen beslissing van onze stad. Bijkomend werd beslist om de centrumbus af te schaffen. Ieper ijverde uiteraard wel voor blijvende voldoende bediening van de binnenstad: er komt een vaste kwartierfrequentie tussen het station, het stadscentrum en het ziekenhuis. Het nieuwe openbaar vervoersplan wordt volledig ingevoerd begin 2024. Nu zijn al enkele wijzigingen aangebracht. We monitoren dit uiteraard van dichtbij en blijven in contact met De Lijn om waar nodig aanpassingen door te voeren.”