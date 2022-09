Elektrische shuttle voor shoppers in Knokke-Heist heeft succesvolle zomer achter de rug

De elektrische shuttle die shoppers vervoert in Knokke-Heist was afgelopen zomer opnieuw een groot succes, zo blijkt uit de cijfers. Maar liefst 60.000 mensen stapten op de busjes.

De shopping shuttle is ondertussen een vaste waarde in het straatbeeld en vervoerde afgelopen zomer zo’n 60.000 reizigers. Alle shoppers kunnen gratis gebruik maken van de elektrische shuttledienst die de belangrijkste winkelstraten met elkaar verbindt.

Gemeentebestuur tevreden

“Op deze manier blijven de winkels van de badplaats – traditioneel 7 op 7 geopend – vlot bereikbaar voor alle winkelaars. Onderweg kan een gesprek aangeknoopt worden met medereizigers terwijl je je voeten even laat rusten”, zegt het gemeentebestuur, dat zeer tevreden is over de resultaten.

In totaal worden acht haltes bediend, van het A. Verweeplein tot helemaal aan de minigolf in het Zoute. De shopping shuttle rijdt nog dagelijks tot en met 15 oktober, ongeveer elke 20 minuten, van 11 tot 19 uur.

Laagseizoen

Van 16 oktober tot en met 31 maart, in het laagseizoen, rijdt de shuttle op vrijdag, zaterdag, zondag, op Belgische schoolvakanties en op brug- en feestdagen. En dat telkens om het halfuur. (MM)