Elektrische shuttle in Knokke-Heist vervoerde vorig jaar 145.862 passagiers

De elektrische shopping shuttle van Knokke-Heist die de belangrijkste winkelstraten met elkaar verbindt, vervoerde afgelopen jaar maar liefst 145.862 passagiers.

Dat is een stijging met zowat 12,75 procent tegenover 2022. De populairste halte blijkt opstapplaats Zoute Minigolf. Knokke-Heist riep de shopping shuttle in september 2021 in het leven om een boost te geven aan de lokale economie na het moeilijke coronajaar 2020. “Intussen is de trendy, geluidsarme citymobiel echter niet meer weg te denken uit het straatbeeld”, zegt het gemeentebestuur.

Topjaar

145.862 passagiers maakten in 2023 gebruik van de shuttle die passeert langs 8 haltes tussen het Alfred Verweeplein en de Minigolf. Van 1 april t.e.m. 15 oktober rijdt de shuttle dagelijks, ongeveer elke 20 minuten, van 11 tot 19 uur. Van 16 oktober t.e.m. 31 maart rijdt de shuttle op vrijdag, zaterdag, zondag, in Belgische schoolvakanties en op brug- en feestdagen, ongeveer elke 30 minuten, van 11 tot 18 uur.

Juli en augustus waren dan ook absolute topmaanden voor deze pendeldienst, met respectievelijk 29.555 en 27.386 passagiers. Een stijging met 133 procent en 29 procent tegenover 2022. Ook februari 2023 scoorde uitzonderlijk goed met een stijging van 96 procent.

Parkings

Opstapplaats Zoute Minigolf is de absolute koploper richting centrum en terug. De passagiers zijn overwegend ouderen, gezinnen en vaste passagiers. Zo gebruiken tweedeverblijvers en bezoekers met appartementen rond het casino de shuttle richting Lippenslaan en terug nadat ze hun wagen in de parkings IJzerpark en Minigolf hebben geparkeerd.

In 2023 heeft de politie geen enkele interventie moeten doen voor vandalisme op de shuttle. De chauffeurs staan via een portofoonsysteem rechtstreeks in contact met elkaar en met de politiezone Damme/Knokke-Heist zodat snel geschakeld kan worden bij incidenten. (MM)