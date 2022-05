Elektrische deelwagen voor inwoners van Ichtegem

Het gemeentebestuur van Ichtegem heeft een elektrische deelwagen aangekocht. Met de aankoop ging een investering van 35.000 euro gemoeid, met 13.939 euro aan subsidies. Het is de bedoeling om via de elektrische wagens van het gemeentelijk wagenpark – het lokale bestuur had al twee elektrische dienstwagens – de bewoners aan te zetten tot elektrisch rijden.

De nieuwe elektrische personenwagen werd in de eerste plaats enkel ingezet voor dienstverplaatsingen van het personeel van de gemeente tijdens de kantooruren. Het is voortaan de bedoeling het voertuig ook buiten de diensturen ter beschikking te stellen van de inwoners. De wagen en de procedure voor het autodelen werd eerst uitgebreid door het gemeentepersoneel uitgeprobeerd, want ook het gemeentepersoneel moet de reservatieprocedure volgen.

Reserveren met app

“Sinds begin 2022 is de wagen geleverd en werd het autodeelsysteem in samenwerking met CoopStroom opgestart en uitgetest door de diensten van het lokaal bestuur. Hierdoor verscheen de wagen de voorbije weken al in het straatbeeld”, geeft schepen van klimaat- en energiebeleid Celesta Muylle tekst en uitleg. “Na de positieve test van de reserveringsprocedure en een evaluatie is de wagen ook klaar om gedeeld te worden met onze inwoners. Door gebruik te maken van de app van Coopstroom kan de auto voortaan ook door het publiek gereserveerd worden. We noteerden alvast een eerste reservatie voor komende zondag. Dit systeem is al beter gekend en in gebruik in grotere steden, maar voor een landelijke gemeente als Ichtegem zijn we toch bij een van de eerste.”

Standplaats in Eernegem

De standplaats van de auto zal Eernegem zijn. “Voor de andere deelgemeenten wachten we het mobiliteitsplan af dat door de hogere overheden opgemaakt wordt. Er zijn bijvoorbeeld plannen om een mobipunt te voorzien in Ichtegem. Dan kunnen we daar verschillende mobiliteitsopties (deelauto’s, deelfietsen, bussen) kunnen aanbieden. In de toekomst zal er dus steeds meer worden ingezet op groene mobiliteit en deelsystemen, ook bij ons. Vanuit het lokaal bestuur zijn we ons verder aan het voorbereiden op deze razendsnelle evolutie, door onder andere het opstellen van een lokaal laadpalenplan. Als gemeente willen we vooruit kijken en inzetten op de nodige infrastructuur en voorzieningen voor de nabije toekomst, en ook als Ichtegem ons steentje bijdragen bij duurzamere mobiliteit.”