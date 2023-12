Elektrisch laden kan nu bij Imog: “Wordt steeds populairder”

De Intercommunale Imog verkoopt elektriciteit die ze opwekt in haar verbrandingsinstallatie, via laadpalen. De parking van de site aan de Kortrijksesteenweg 264 in Harelbeke werd uitgerust met elektrische laadpalen. Deze zijn nu operationeel.

“De Imog-site is in volle transitie en we willen volop inzetten op duurzame mobiliteit en de ontwikkeling van maatschappelijk waardevolle ruimte. Door onze toegang toekomstgericht aan te passen willen we in duurzame stedelijke mobiliteit een rol opnemen”, zegt Koen Delie, manager interne en externe communicatie.

Laadpalen altijd bereikbaar

“Elektrisch rijden wordt steeds populairder in onze maatschappij. Daarom besloot Imog om in te zetten op laadpalen. Er zijn acht traagladers (AC) van 22 kW en twee snelladers (DC) van 180 kW beschikbaar. De energie die wordt ingezet om de auto’s op te laden, wordt gerecupereerd uit de warmte van onze eigen verbrandingsinstallatie. We produceren onze elektriciteit dus volledig zelf. De laadpalen zijn 24/7 bereikbaar, zo kan iedereen die passeert vlot opladen.”

Klaar met opladen? Verlaat de parkeerplaats zodat andere auto’s een vrije plaats hebben om op te laden. Ook het betalen loopt vlot: meer dan 600 soorten laadpassen worden geaccepteerd, maar je kan ook gemakkelijk betalen via een QR-code.

Hoppin/mobipunt

Deze laadinfrastructuur, waartoe ook nog een hoogspanningscabine behoort, maakt deel uit van de herinrichting van de ingang van de site in Harelbeke tot een volwaardig hoppin/mobipunt. Je vindt er namelijk ook een CNG-tankstation terug, een pakjesautomaat van de post en meer. Zowel de Imog-medewerkers (overdag) als de buren en passanten kunnen hun wagen veilig parkeren en laden.

Voor beide groepen werd een klantvriendelijk systeem uitgewerkt. Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid binnen het kader van ‘Clean Power for Transport’. “We kregen hiervoor een subsidie van 56.000 euro.”