Eindelijk oplossing voor defecte roltrappen op het stationsplein in Brugge

Is er eindelijk een oplossing in zicht voor de roltrappen-saga op het stationsplein in Brugge? Al meer dan een jaar lang vraagt de Brugse politica en pendelaar Annick Lambrecht (Vooruit) om een oplossing voor de defecte trappen. Nu zijn de mede-eigenaars eindelijk akkoord met de kosten voor het herstel. De Stad Brugge zal de roltrappen huren….

De roltrappenpartij aan het stationsplein in Brugge is al lange tijd buiten gebruik. Stad Brugge ontving hierover veel klachten van inwoners en andere gebruikers van de trappen. Maar ook van Annick Lambrecht (Vooruit), die vele schriftelijke vragen stelde en interpelleerde tijdens de gementeraad.

Buiten werking

Velen dachten dat de trap eigendom was van de Stad omdat die ook leidt naar het Huis van de Bruggeling en naar de parking. De roltrappen zijn eigendom van de verenigde eigenaars van het nabijgelegen flatgebouw en hebben die buiten werking gesteld, omdat die vaak door insijpelende regen blokkeerden. Nu is er volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) eindelijk een oplossing uit de bus gekomen.

“Om uit de impasse te geraken, is de enige remedie om het beheer en onderhoud van de roltrappen over te nemen”, stelt Mercedes Van Volcem. “Alle mede-eigenaars moesten met de oplossing en kosten akkoord gaan. Maandag kreeg ik het heuglijke nieuws dat de mede-eigenaars gisteren akkoord zijn gegaan met het herstel en de offerte die werd opgevraagd voor het uitvoeren van de herstellingswerkzaamheden.”

Onderhandelen

Na veel onderhandelen kon de Stad een overeenkomst maken over een huur met voorwaarden. Zowel op de gelijkvloerse verdieping als op de verdieping zelf zal Stad Brugge een zone afhuren van eigenaar VME Globaal Hart van Brugge. De Stad zal de gehuurde oppervlakte en de installaties aanwenden voor openbaar gebruik door derden.

De verhuurder verbindt zich ertoe om het gehuurde goed en de installaties te leveren in goede staat van onderhoud, wat impliceert dat de roltrappen terug in werking zullen worden gesteld. De huurperiode beslaat negen jaar. De verschuldigde basishuur bedraagt 1 euro per jaar, maar voor het eerste jaar zal de huur vermeerderd worden met het verschil tussen de effectieve kost voor de indienststelling van de roltrappen en de voorlopige begrote kost van 45.429,21 euro. Het is de bedoeling dat de roltrappen tegen juli weer rollen.

Hopelijk zorgt nadien een zomerse bui niet opnieuw voor een kortsluiting. Want volgens ingewijden worden de mankementen veroorzaakt door het feit dat er geen afdak boven de roltrappen is, zodat de regen vrij spel krijgt….